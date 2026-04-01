GT की हार के बाद शुभमन गिल की कप्तानी पर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर ने बताया कहां हुई बड़ी चूक

उन्होंने शीर्ष क्रम बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा निर्भरता के बारे में भी चिंता जताई, क्योंकि मध्यक्रम और निचला क्रम गुजरात टाइटंस के लिए जरूरी रन नहीं बना रहे हैं। आकाश ने कहा, "गुजरात टाइटंस के लिए टॉप तीन को अच्छा खेलना होगा, क्योंकि वे खुद को कोई दूसरा तरीका सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का 25 रन असल में आईपीएल में अब तक का उनका सबसे बड़ा स्कोर है। आप चाहेंगे कि वह लगातार योगदान दें, और वॉशिंगटन सुंदर को भी तेजी से रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि वह थोड़ा अटका हुआ लग रहा था। शाहरुख खान को उन्होंने टीम में रखा है, लेकिन मुझे लगा कि कुमार कुशाग्र को जगह दी जा सकती थी। जीटी को अपने 4, 5 और 6 नंबर पर सोचने की जरूरत है।"