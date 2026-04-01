LSG के कोच ने ऋषभ पंत की बैटिंग पोजिशन बताने से किया इनकार, DC के खिलाफ बनाया तगड़ा प्लान

LSG vs DC, IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) अपना पहला मुकाबला बुधवार को अपने घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ खेलेगी। इस मैच में एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की नजरें रहेंगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच में ऋषभ पंत किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है। टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंत के बल्लेबाजी क्रम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया।