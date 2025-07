LSG ने फिर की ‘शर्मनाक हरकत’, मैनचेस्टर टेस्ट के बाद कुछ इस तरह किया केएल राहुल का ‘अपमान’

भारत के लिए यह ड्रा मुक़ाबला जीत से कम नहीं था। क्योंकि अब आखिरी टेस्ट में जीत के साथ भारत के पास सीरीज को 2-2 से बराबर करने का मौका है। मैच के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तस्वीरें डालकर उन्हें "मैच के हीरो" करार दिया। LSG ने इन तीनों की फोटो शेयर कर लिखा, "The men who made it happen" हैरानी की बात यह थी कि इस पोस्ट में केएल राहुल की तस्वीर गायब थी, जिनकी 90 रनों की पारी ने भारत को हार से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी।