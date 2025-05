LSG vs RCB Head to Head: आरसीबी के खिलाफ ‘करो या मरो’ का मैच खेलेगी एलएसजी, जानें अब तक किसका पलड़ा है भारी

LSG vs RCB Head to Head Record: आईपीएल 2025 में शुक्रवार 9 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स इकाना में आरसीबी के खिलाफ करो या मरो का अहम मैच खेलने उतरेगी। इस अहम मैच से पहले आपको बताते हैं कि अब तक दोनों में से किसका पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है।

भारत•May 08, 2025 / 12:46 pm• lokesh verma

LSG vs RCB Head to Head Record in IPL: आईपीएल 2025 का लीग चरण अब आखिरी दौर में जल्‍द ही प्‍लेऑफ की तस्‍वीर भी साफ हो जाएगी। इस सीजन का 59वां मैच शुक्रवार को 9 मई को भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे से लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में खेला जाना है। 11 मैच में से 6 मैच हार चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सीजन में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। एलएसजी के लिए प्‍लेऑफ के लिहाज से ये मैच करो या मरो का है तो पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर काबिज आरसीबी नॉकआउट में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। इस अहम मैच से पहले आपको इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बताते हैं।