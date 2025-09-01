Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

2027 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर इस दिग्गज को मिली हरी झंडी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नहीं खेला एक भी वनडे

पाकिस्तान और यूएई की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से डेविड मिलर साउथ अफ्रीकी टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं और वह लीग क्रिकेट के लिए लगातार उपलब्ध रहे है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 01, 2025

David Miller ICC Cricket World Cup 2027 South Africa Team
T20 वर्ल्डकप 2024 के फाइनल में हार के बाद डेविड मिलर, केशव महाराज और हेनरिक क्लासेन (फोटो- IANS)

साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर का एक समय वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा था। आईपीएल से लेकर साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तक, हर जगह उन्होंने जलवा बिखेरा। 2024 टी20 वर्ल्डकप के फाइनल में उनके आउट होने के बाद ही भारत की जीत सुनिश्चित हुई। हालांकि 2025 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 36 वर्षीय डेविड मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भी टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कप्तान टेंबा बावुमा ने कहा है कि मिलर वर्ल्ड कप 2027 के लिए दक्षिण अफ्रीका की वनडे योजनाओं में शामिल हैं। डेविड मिलर ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ एक हाइब्रिड अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। मिलर ने हाल ही में संपन्न 'द हंड्रेड' में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के साथ खेलने के लिए अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे को छोड़ दिया था। भले ही मिलर इंग्लैंड में वनडे टीम से भी बाहर हैं, लेकिन 10 सितंबर से शुरू होने जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे।

कप्तान बावुमा ने कहा, "मैं समझता हूं कि यह बातचीत उनके (डेविड मिलर) कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हुई थी, जिसमें उनकी उपलब्धता ‘द हंड्रेड’ के दौरान तय थी। मूल रूप से वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मैं इस सुधार के पक्ष में हूं। डेविड अभी भी हमारे वनडे प्लान में शामिल हैं।"

2010 में किया था डेब्यू

विश्व कप 2027 तक डेविड मिलर 38 वर्ष के हो जाएंगे। मई 2010 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने वाले डेविड मिलर 178 वनडे मुकाबलों की 154 पारियों में 42.30 की औसत के साथ 4,611 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से सात शतक और 24 अर्धशतक निकले। अगर टी20 फॉर्मेट में मिलर के प्रदर्शन को देखा जाए, तो इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबलों में 33.21 की औसत के साथ 2,591 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और आठ अर्धशतक देखने को मिले।

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सितंबर से तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। पहला मैच लीड्स में होगा, जबकि 4 सितंबर को दूसरा मैच लंदन में आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा मैच 7 सितंबर को साउथैम्पटन में खेला जाएगा।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

01 Sept 2025 09:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 2027 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर इस दिग्गज को मिली हरी झंडी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नहीं खेला एक भी वनडे

