Maharaja Trophy 2025: बेंगलुरु ब्लास्टर्स को मैसूर वॉरियर्स ने चटाई धूल, 39 रन से जीता मुकाबला

सलामी जोड़ी के रूप में एसयू कार्तिक और कार्तिक सीए ने 2.3 ओवरों में 32 रन की साझेदारी की। 9 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद एसयू कार्तिक पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद कार्तिक सीए भी आउट हो गए। इस बल्लेबाज ने आठ गेंदों में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल रहा। टीम 87 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यशोवर्धन परंतप ने सुमित कुमार के साथ छठे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।