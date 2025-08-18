Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Maharaja Trophy 2025: बेंगलुरु ब्लास्टर्स को मैसूर वॉरियर्स ने चटाई धूल, 39 रन से जीता मुकाबला

महाराजा टी20 लीग के 15वें मुकाबले में बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 39 रन से हार का सामना करना पड़ा। छह में से दो मैच जीतकर मैसूर वॉरियर्स की टीम चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

मैसूर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 39 रन से हराया (Photo: X/maharaja_t20)
मैसूर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 39 रन से हराया (Photo: X/maharaja_t20)

मैसूर वॉरियर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 15वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने सोमवार को बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबले में 39 रन से जीत दर्ज की। मैसूर में बारिश के चलते मुकाबला देरी से शुरू हुआ। दोनों पारियों में चार-चार ओवरों की कटौती की गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मैसूर वॉरियर्स ने 16 ओवरों में सात विकेट खोकर 136 रन बनाए।

87 रन पर आधी टीम हुई ढेर

सलामी जोड़ी के रूप में एसयू कार्तिक और कार्तिक सीए ने 2.3 ओवरों में 32 रन की साझेदारी की। 9 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद एसयू कार्तिक पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद कार्तिक सीए भी आउट हो गए। इस बल्लेबाज ने आठ गेंदों में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल रहा। टीम 87 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यशोवर्धन परंतप ने सुमित कुमार के साथ छठे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान ने बदल दिए 13 खिलाड़ी, एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से बाबर के अलावा इनकी भी छुट्टी
क्रिकेट
पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

यशोवर्धन ने 21 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जबकि सुमित कुमार ने 11 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए। विपक्षी टीम के लिए विद्याधर पाटिल और मोहसिन खान ने दो-दो शिकार किए। इसके जवाब में बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम निर्धारित 16 ओवरों में नौ विकेट गंवाकर सिर्फ 97 रन ही बना सकी। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। महज आठ रन तक तीन विकेट गिर चुके थे। यहां से विकेटों का पतझड़ नहीं रुका।

शिखर शेट्टी ने की घातक गेंदबाजी

हालांकि, माधव प्रकाश बजाज ने 20 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वॉरियर्स के लिए शिखर शेट्टी ने पांच रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि कृष्णप्पा गौतम ने दो विकेट झटके। प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो छह में से दो मैच जीतकर मैसूर वॉरियर्स की टीम चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि छह में से तीन मुकाबले जीतकर बेंगलुरु ब्लास्टर्स दूसरे स्थान पर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Aug 2025 09:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Maharaja Trophy 2025: बेंगलुरु ब्लास्टर्स को मैसूर वॉरियर्स ने चटाई धूल, 39 रन से जीता मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.