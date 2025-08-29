Maharaja Trophy 2025: शरत और सचिन का जोरदार प्रदर्शन, मंगलुरु ड्रैगंस ने हुबली टाइगर्स को हराकर जीता खिताब

विपक्षी खेमे से सचिन शिंदे ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि मैकनील नोरोन्हा और श्रीवत्स आचार्य ने दो-दो शिकार किए। एक विकेट संतोख सिंह ने लिया। इसके जवाब में मैंगलोर ड्रैगन्स को लोचन गौड़ा और शरत बीआर की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 5.5 ओवरों में 55 रन जोड़े। लोचन 17 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शरत ने 35 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली।