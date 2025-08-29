Patrika LogoSwitch to English

Maharaja Trophy 2025: शरत और सचिन का जोरदार प्रदर्शन, मंगलुरु ड्रैगंस ने हुबली टाइगर्स को हराकर जीता खिताब

पड्डिकल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ताहा 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम 87 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कृष्णन श्रीजीत ने अभिनव मनोहर के साथ पांचवें विकेट के लिए 29 रन जोड़े। अभिनव 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कृष्णन ने 45 गेंदों में एक छक्के और चार चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली।

भारत

Siddharth Rai

Aug 29, 2025

मंगलुरु ड्रैगंस ने महाराजा ट्रॉफी केएससीए T20 का खिताब जीता. (Photo-Screenshot/Instagram)

Maharaja Trophy 2025: मैंगलोर ड्रैगन्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टीम ने गुरुवार को मैसूर में खेले गए बारिश से बाधित खिताबी मुकाबले में हुबली टाइगर्स के खिलाफ वीजेडी नियम के तहत 14 रन से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हुबली टाइगर्स को सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। कप्तान देवदत्त पड्डिकल ने मोहम्मद ताहा के साथ 2.3 ओवरों में 38 रन की साझेदारी की।

पड्डिकल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ताहा 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम 87 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कृष्णन श्रीजीत ने अभिनव मनोहर के साथ पांचवें विकेट के लिए 29 रन जोड़े। अभिनव 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कृष्णन ने 45 गेंदों में एक छक्के और चार चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से सचिन शिंदे ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि मैकनील नोरोन्हा और श्रीवत्स आचार्य ने दो-दो शिकार किए। एक विकेट संतोख सिंह ने लिया। इसके जवाब में मैंगलोर ड्रैगन्स को लोचन गौड़ा और शरत बीआर की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 5.5 ओवरों में 55 रन जोड़े। लोचन 17 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शरत ने 35 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली।

टीम ने 10.4 ओवरों के खेल तक दो विकेट गंवाकर 85 रन बना लिए थे। पल्लवकुमार दास सात, जबकि अनीश केवी पांच रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन इसी बीच बारिश ने मुकाबला रोक दिया। खेल फिर शुरू नहीं हो सका और ड्रैगन्स को वीजेडी नियम के तहत विजेता घोषित किया गया।

विपक्षी टीम के लिए रितेश भटकल एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने तीन ओवरों में 14 रन देकर दो शिकार किए। शरत बीआर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि देवदत्त पड्डिकल 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे।

Published on:

29 Aug 2025 08:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Maharaja Trophy 2025: शरत और सचिन का जोरदार प्रदर्शन, मंगलुरु ड्रैगंस ने हुबली टाइगर्स को हराकर जीता खिताब

