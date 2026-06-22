महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 में लागू किए गए 3 नए नियम, क्या IPL में भी BCCI करेगा बदलाव?

वर्तमान आईसीसी नियमों के अनुसार, अगर ऑन-फील्ड अंपायर किसी बल्लेबाज को आउट देते हैं और थर्ड अंपायर बाद में उस फैसले को पलटकर नॉट आउट घोषित करते हैं, तो उस गेंद पर बल्लेबाज द्वारा दौड़े गए रन नहीं गिने जाते। ऐसी स्थिति में गेंद को डेड माना जाता है। लेकिन महाराजा ट्रॉफी 2026 में केएससीए ने इस नियम को बदल दिया है। अब अगर आउट दिए जाने के समय बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ रहा था, तो थर्ड अंपायर द्वारा फैसला पलटकर नॉट आउट दिए जाने पर वे रन भी मान्य होंगे।