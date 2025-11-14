IND vs SA: 340 विकेट लेने वाले इस दिग्गज को दक्षिण अफ्रीका ने नहीं किया प्लेइंग 11 में शामिल, अब सामने आई चौंकाने वाली वजह

कगिसो रबाडा पसलियों में चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हैं। उनके स्थान पर कॉर्बिन बॉश को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका की ओर से 73 टेस्ट मुकाबलों में 22.03 की औसत के साथ 340 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यदि रबाडा वहां खेलते हैं और 10 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वे टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छू लेंगे।