पाकिस्तानी क्रिकेटर को ब्रिटिश पुलिस ने रेप के आरोप पर किया था गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को लंदन की एक अदालत ने बड़ी राहत दी है। अली पर कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश महिला ने रेप का आरोप लगाया था। अब कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जांच बंद कर दी है। अब 24 साल के हैदर अली यात्रा कर सकते हैं।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को कैंटरबरी के मैदान में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के खिलाफ मैच के दौरान गिरफ्तार किया था। हैदर उस समय पाकिस्तान शाहीन्स टीम का हिस्सा थे, जो इंग्लैंड के दौरे पर थी। एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी महिला ने उन पर मैनचेस्टर के एक होटल में रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।
लंदन की अदालत में सुनवाई के दौरान, हैदर अली का बचाव आपराधिक कानून विशेषज्ञ बैरिस्टर मोईन खान ने किया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इस मामले को रद्द करने का फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जांच के बाद कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण मामले को आगे नहीं बढ़ाया। कोर्ट के इस फैसले ने हैदर अली को बड़ी राहत दी है।
हैदर ने शुरू से ही इन आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह उस महिला को पहले से जानते थे और दोनों परिचित थे, लेकिन उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी थी, लेकिन तब तक उन्हें पाकिस्तान लौटने की अनुमति नहीं थी। अब, कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने उनका पासपोर्ट लौटा दिया है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से यूके से कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें उनका स्वदेश पाकिस्तान भी शामिल है।
महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह हैदर अली से पहली बार 23 जुलाई 2025 को मैनचेस्टर के एक होटल में मिली थी। इसके बाद, दोनों 1 अगस्त को एशफोर्ड में फिर मिले। 5 अगस्त को महिला ने मैनचेस्टर पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हैदर को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए हैदर को निलंबित कर दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि पीसीबी जल्द ही उनका निलंबन हटा सकता है। बोर्ड ने जांच के दौरान हैदर को कानूनी सहायता भी प्रदान की थी, जिससे उनकी स्थिति को मजबूती मिली।
हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए 2 वनडे और 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टी20 में 17.41 की औसत से 505 रन बनाए हैं। हालांकि, अक्टूबर 2023 में उन्हें राष्ट्रीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था। इस घटना के बाद उनके करियर पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उनके लिए फिर से राष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता खोल दिया है।