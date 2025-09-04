पाकिस्तानी क्रिकेटर को ब्रिटिश पुलिस ने रेप के आरोप पर किया था गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

हैदर ने शुरू से ही इन आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह उस महिला को पहले से जानते थे और दोनों परिचित थे, लेकिन उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी थी, लेकिन तब तक उन्हें पाकिस्तान लौटने की अनुमति नहीं थी। अब, कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने उनका पासपोर्ट लौटा दिया है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से यूके से कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें उनका स्वदेश पाकिस्तान भी शामिल है।