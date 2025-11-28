Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

‘जडे़जा- अक्षर नहीं हैं वर्ल्ड क्लास, किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसे ऑलराउंडर कहा जा सके’, गंभीर पर भड़का यह पूर्व खिलाड़ी

गौतम गंभीर के ऑलराउंडर खिलाने की अप्रोच पर अब पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। तिवारी के अनुसार गंभीर की यह अप्रोच तभी काम आती जब हमारे पास वर्ल्ड- क्लास ऑलराउंडर होते।

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 28, 2025

Gautam Gambhir

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo Credit - IANS)

Manoj Tiwari Statement on Gautam Gambhir: भारत के अपने घर में ही टेस्ट क्रिकेट में करारी हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी गंभीर की टेस्ट में अप्रोच की आलोचना की है। इन नीतियों में से एक है ऑलराउंडर हैवी टीम का चयन करना। जब से भारत ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से हारा है, तब से गंभीर ने प्लेइंग इलेवन में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को महत्व दिया है।

गौतम गंभीर के इसी अप्रोच पर अब पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। तिवारी के अनुसार गंभीर की यह अप्रोच तभी काम आती जब हमारे पास वर्ल्ड- क्लास ऑलराउंडर होते। गंभीर की इस टीम में रविन्द्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग इलेवन के कोर है, तिवारी के अनुसार गंभीर की इस अप्रोच का कभी न कभी बैकफायर होना ही था।

डिजर्विंग खिलाड़ियों को मिलें मौका

मनोज तिवारी ने कहा कि गंभीर की इस ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को खेलाने की नीति के कारण टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी कम ही है। इसी कारण कई बार कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को बैंच पर बैठना पड़ता है और अभिमन्यू ऐश्वरन, सरफराज खान, करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को तो लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

भारतीय सबकॉन्टिनेंट की पिचों पर सरफराज खान ने खुद को साबित करके दिखाया है। उन्होंने डोमेस्टिक में ढेर सारे रन बनाए है। करुण नायर को भी इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मोहम्मद शमी के टीम में चयन न होने पर भी तिवारी ने सवाल खड़े किए है। शमी के रणजी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौका नहीं दिया गया।

हमारे पास नहीं है वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर

मनोज तिवारी के अनुसार, "कपिल देव, जैक कालिस और इयान बोथम OG ऑलराउंडर थे। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो बैट या बॉल किसी से भी मैच जिता सकते थे। हमारी टीम से एक नाम बताएं जो अपने दम पर बैट या बॉल से मैच जिता सके। ऐसा कोई नहीं है, हमें टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट की जरुरत है। डोमेस्टिक में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिती के अनुसार ढलके क्रीज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे खिलड़ियो की जगह आप व्हाइट बॉल के खिलाड़ियों को टीम में शामिल करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नकारात्मक ही होगा। मेरे अनुसार इस माइंडसेट से नहीं चलना चाहिए और सभी चीजों को फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए।"

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

28 Nov 2025 11:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 'जडे़जा- अक्षर नहीं हैं वर्ल्ड क्लास, किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसे ऑलराउंडर कहा जा सके', गंभीर पर भड़का यह पूर्व खिलाड़ी

