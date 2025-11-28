‘जडे़जा- अक्षर नहीं हैं वर्ल्ड क्लास, किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसे ऑलराउंडर कहा जा सके’, गंभीर पर भड़का यह पूर्व खिलाड़ी

मनोज तिवारी के अनुसार, "कपिल देव, जैक कालिस और इयान बोथम OG ऑलराउंडर थे। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो बैट या बॉल किसी से भी मैच जिता सकते थे। हमारी टीम से एक नाम बताएं जो अपने दम पर बैट या बॉल से मैच जिता सके। ऐसा कोई नहीं है, हमें टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट की जरुरत है। डोमेस्टिक में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिती के अनुसार ढलके क्रीज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे खिलड़ियो की जगह आप व्हाइट बॉल के खिलाड़ियों को टीम में शामिल करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नकारात्मक ही होगा। मेरे अनुसार इस माइंडसेट से नहीं चलना चाहिए और सभी चीजों को फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए।"