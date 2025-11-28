‘सारी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में ही खेल लो’, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार पर पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज

Kris Srikkanth, India vs South Africa Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। फैंस से लेकर पूर्व खिलाड़ी तक, सभी टीम के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम घर पर क्लीनस्वीप हुई है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था। इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी टीम इंडिया पर तीखा प्रहार किया है।