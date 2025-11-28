पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, कहा-टीम इंडिया को नए कोच की जरूरत

गौतम गंभीर, मुख्य कोच, भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Manoj Tiwary on Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलने वाली भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर क्रिकेट प्रशंसकों के साथ ही पूर्व भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर हैं। अब बंगाल के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह होना ही था। मुझे पता था कि चीजें सही नहीं जा रही हैं। भारतीय टीम में काफी बदलाव हुए और कई खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा। यह भारतीय टीम की हार का सबूत है। यही वजह है कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला।''
इस दौरान उन्होंने गौतम गंभीर को हटाने और भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने की वकालत की। मनोज तिवारी ने कहा, "निश्चित तौर पर भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक नए रेड-बॉल कोच की जरूरत है। अब समय आ गया है कि BCCI भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए यह निर्णय ले। भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है।"
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करने के बाद गौतम गंभीर ने अपना बचाव करने के लिए एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड दौरे का श्रेय लिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा, "गौतम गंभीर दावा कर रहे हैं कि युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। मेरी राय में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। यह कोई विशेष परिणाम नहीं था। हमारे पास जिस तरह के खिलाड़ी थे, उन्होंने इंग्लैंड में आखिरी दिन कई खराब शॉट खेले। वे आसानी से 3-1 से टेस्ट सीरीज जीत सकते थे। उनके कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।"
“मैंने उनकी क्लिप देखी, जिसमें वे दावा कर रहे थे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है। यह टीम रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और उनसे पहले विराट कोहली ने तैयार की थी। भले ही गौतम गंभीर इन दोनों टूर्नामेंटों के लिए टीम इंडिया के कोच न होते, भारत वैसे भी जीत जाता, क्योंकि टीम पहले से ही तैयार थी। एक ऐसे मेंटर को मुख्य कोच के रूप में टीम का नेतृत्व करते देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका अनुभव केवल व्हाइट-बॉल क्रिकेट तक सीमित है। यदि आपके पास जमीनी स्तर का अनुभव नहीं है, तो आप शीर्ष स्तर पर परिणाम देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह लगभग असंभव है।”
