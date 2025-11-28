पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, कहा-टीम इंडिया को नए कोच की जरूरत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करने के बाद गौतम गंभीर ने अपना बचाव करने के लिए एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड दौरे का श्रेय लिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा, "गौतम गंभीर दावा कर रहे हैं कि युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। मेरी राय में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। यह कोई विशेष परिणाम नहीं था। हमारे पास जिस तरह के खिलाड़ी थे, उन्होंने इंग्लैंड में आखिरी दिन कई खराब शॉट खेले। वे आसानी से 3-1 से टेस्ट सीरीज जीत सकते थे। उनके कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।"