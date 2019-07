एशेज के लिए चुनी गई टीम पर स्टीव वॉ और शेन वॉर्न समेत कई दिग्गजों ने उठाए सवाल

सिडनी : इंग्लैंड ( England cricket team )के खिलाफ होने वाले एशेज सीरीज के लिए चुने गए 17 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम ( Australia cricket team ) में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में शानदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को जगह न मिलने से कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाराज हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में तीन विकेटकीपर हैं

एशेज सीरीज के लिए चुनी गई टीम में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन के पास विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर मैथ्यू वेड ने दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में वापसी की है। वहीं बॉल टैंपरिंग में लगे बैन के बाद पहली बार टीम में लौटे बल्लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट भी विकेटकीपिंग का जिम्मा उठा सकते हैं।

ब्रेक्जिट का असर : जिम्बाब्वे के बाद अब इंग्लैंड में भी बेरोजगार हो सकते हैं कई क्रिकेटर

स्टीव वॉ ने जताई हैरानी

ऑस्ट्रलिया के दिग्गज बल्लेबाजी आलराउंडर और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ टेस्ट टीम के मेंटर भी हैं। उन्होंने एलेक्स कैरी को टीम में जगह नहीं मिलने पर हैरानी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। विश्व कप में उसकी बल्लेबाजी शानदार रही थी और वह टूर्नामेंट में दूसरा सबसे बेहतरीन विकेटकीपर था। इसके बावजूद उनका ऑस्ट्रेलियाई टीम में न होना चकित करने वाला है।

And here’s my Aussie Ashes team/squad for the 1st test.



Warner

Harris

Khawaja

Smith

Head

Wade

Paine

Pattinson

Cummins

Lyon

Starc / Hazlewood



Plus in Squad. A Carey, J Richardson, C Bancroft, M Marsh & W Pucovski