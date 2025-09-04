Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज 4 सितंबर से खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन और नार्थ जोन के बीच बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस खेला जाएगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल वेस्‍ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के ग्राउंड बी पर खेला जाना है। इन मैचों में सरफराज खान और कुलदीप यादव जैसे कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। आइये आपको भी बताते हैं कि कौन-कौन से स्‍टार खिलाड़ी सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे और इसके पीछे की वजह क्‍या है?