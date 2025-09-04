Patrika LogoSwitch to English

दलीप ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मिस करेंगे सरफराज और कुलदीप जैसे कई स्टार खिलाड़ी, लंबी है लिस्‍ट

Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों में सरफराज समेत आधा दर्जन स्‍टार खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। कोई बीमार है तो कोई चोटिल वहीं कुछ एशिया कप के चलते नहीं खेल रहे हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 04, 2025

Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates
भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान। (फोटो सोर्स: IANS)

Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज 4 सितंबर से खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन और नार्थ जोन के बीच बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस खेला जाएगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल वेस्‍ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के ग्राउंड बी पर खेला जाना है। इन मैचों में सरफराज खान और कुलदीप यादव जैसे कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। आइये आपको भी बताते हैं कि कौन-कौन से स्‍टार खिलाड़ी सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे और इसके पीछे की वजह क्‍या है?

कुलदीप यादव (सेंट्रल जोन)

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भारत की एशिया कप टीम में चुने जाने के कारण सेमीफाइनल से हट गए हैं। यह उम्मीद के मुताबिक ही है, क्योंकि टीम इंडिया के सभी सदस्य आज 4 सितंबर की आधी रात को दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। उनकी अनुपस्थिति से सेंट्रल जोन स्पिन आक्रमण में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है, जिससे दीपक चाहर, खलील अहमद और यश ठाकुर (कुलदीप की जगह) जैसे प्रमुख तेज गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा।

ध्रुव जुरेल (सेंट्रल जोन)

सेंट्रल जोन के नियमित विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल डेंगू वायरस के संक्रमण के कारण चोटिल होने के बाद उपलब्ध नहीं होंगे। उन्हें टीम का कप्तान भी घोषित किया गया था। नेतृत्व और विकेटकीपिंग दोनों ही लिहाज से यह दोहरा झटका है। जुरेल की अनुपस्थिति में अक्षय वाडकर विकेटकीपिंग की जिम्‍मेदारी संभालेंगे।

सरफराज खान (वेस्‍ट जोन)

सरफराज खान बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ने के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट के चलते दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। उनके लगभग तीन हफ़्ते तक बाहर रहने की उम्मीद है, वे बेंगलुरु के एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे। यह वेस्‍ट जोन के लिए एक बड़ा झटका है। उनके पास यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया में वापसी का मौका था, जो उन्‍होंने चोट के चलते गंवा दिया है।

तिलक वर्मा (साउथ जोन)

तिलक वर्मा भी साउथ जोन के लिए नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह भारतीय टीम में चुने जाने के बाद एशिया कप की तैयारी में व्यस्त हैं। मूल रूप से अपने क्षेत्र की कप्तानी करने वाले तिलक की अनुपस्थिति के कारण नेतृत्व में फेरबदल और शीर्ष क्रम के भरोसेमंद गेंदबाजी में कमी आई है। अब साउथ जोन की जिम्मेदारी मोहम्मद अजहरुद्दीन पर है कि वे उनकी जगह कप्तानी की भूमिका निभाएं।

हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह (नार्थ जोन)

उत्तर क्षेत्र की टीम अपनी तेज़ गेंदबाज़ जोड़ी हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के बिना मैदान में उतरेगी, क्योंकि दोनों को एशिया कप अभियान के लिए तरोताजा रखने के लिए आराम दिया गया है। उनकी अनुपस्थिति में औकिब नबी के पास एक बार फिर एक सुनहरा अवसर है। उनके अलावा अंशुल कंबोज, युद्धवीर सिंह चरक और पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी हैं।

विजयकुमार वैशाक (साउथ जोन)

कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक को नार्थ के खिलाफ साउथ क्षेत्र के सेमीफाइनल के लिए चुना गया था। वह बीसीसीआई का फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाने के कारण बाहर हो गए हैं। वैशाक की जगह वासुकी कौशिक को टीम में शामिल किया गया है।

