3 साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड में ठोका शतक, लगाई चौके- छक्कों की झड़ी

लिथ ने 102 गेंदों में जबकि अग्रवाल ने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अग्रवाल ने अफग़ान गफ़ारी की गेंद पर सीधा छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। इसके थोड़ी देर बाद गफ़ारी ने लिथ को स्लिप में पॉट्स के हाथों कैच कराया। अग्रवाल ने फिर गफ़ारी पर हमला बोला और चाय से पहले उन पर तीन और छक्के जड़े। इसमें दो छक्के एक ही ओवर में सीधी बाउंड्री पर थे, जबकि उन्होंने एक मिडविकेट के ऊपर से मैक्सिमम हिट मारा। उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें दूसरा 50 सिर्फ़ 38 गेंदों में आया।