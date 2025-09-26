Patrika LogoSwitch to English

3 साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड में ठोका शतक, लगाई चौके- छक्कों की झड़ी

अग्रवाल ने अपनी 195 गेंदों की पारी में 20 चौके और 5 छक्के लगाए और सलामी बल्लेबाज एडम लिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की। लिथ ने अपने 38वें जन्मदिन पर 69 रन की पारी खेली।

भारत

Siddharth Rai

Sep 26, 2025

भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (photo - BCCI)

भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (175 )ने डरहम के ख़िलाफ यॉर्कशायर के लिए हेडिंग्ले में एक बेहतरीन शतक लगाया। इस शतक की मदद से उनकी टीम पहली पारी की बढ़त लेने की कगार पर है, ताकि वे रेलिगेशन से बचने की उम्मीद कर सके। यह यॉर्कशायर का इस काउंटी सीजन आख़िरी मैच है।

धूप भरे लीड्स के मैदान में यह बल्लेबाजों का दिन था, जहां दो खिलाड़ियों ने शतक लगाए। पहले डरहम के ऑलराउंडर बेन रेन ने अपने पहले दिन के स्कोर नाबाद 87 रनों से आगे खेलना शुरू किया और 101 रन बनाए। यॉर्कशायर के लिए नई गेंद के गेंदबाज जैक व्हाइट ने 69 रन देकर 5 विकेट लिए।

अग्रवाल ने अपनी 195 गेंदों की पारी में 20 चौके और 5 छक्के लगाए और सलामी बल्लेबाज एडम लिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की। लिथ ने अपने 38वें जन्मदिन पर 69 रन की पारी खेली। अच्छे बल्लेबाजी हालात होने के बावजूद, लिथ और अग्रवाल को सतर्क रहकर खेलना पड़ा। वे सजग रहे, लेकिन रन भी बनाए। लिथ ने ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट लगाए और अग्रवाल शुरू से लय में थे। इससे पहले यॉर्कशायर के लिए तीन पारियों में दो शून्य रहे थे।

लिथ ने 102 गेंदों में जबकि अग्रवाल ने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अग्रवाल ने अफग़ान गफ़ारी की गेंद पर सीधा छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। इसके थोड़ी देर बाद गफ़ारी ने लिथ को स्लिप में पॉट्स के हाथों कैच कराया। अग्रवाल ने फिर गफ़ारी पर हमला बोला और चाय से पहले उन पर तीन और छक्के जड़े। इसमें दो छक्के एक ही ओवर में सीधी बाउंड्री पर थे, जबकि उन्होंने एक मिडविकेट के ऊपर से मैक्सिमम हिट मारा। उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें दूसरा 50 सिर्फ़ 38 गेंदों में आया।

एक तरफ अग्रवाल रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यॉर्कशायर के विकेट गिरते जा रहे थे। उनके कप्तान जॉनी बेयरस्टो गोल्डेन डक पर आउठ हुए। वहीं दूसरे छोर पर अग्रवाल की मौजूदगी ने स्थिति संभाले रखी। उन्होंने 176 गेंदों में अपना 150 पूरा किया। ग़फ़ारी ने आख़िरकार बदला लिया, जब 34 साल के अग्रवाल ने उनकी गेंद पर लॉन्ग-ऑन पर कैच थमा दिया। इसके बाद मैथ्यू रेविस और जॉर्ज हिल के बीच नाबाद 34 रन की साझेदारी हुई। वे 28 और 23 रन पर तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे।

Hindi News / Sports / Cricket News / 3 साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड में ठोका शतक, लगाई चौके- छक्कों की झड़ी

