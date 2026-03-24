IPL 2026 में सबसे मजबूत दावेदार MI, रयान या क्विंटन कौन होगा रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनर? जानें बेस्ट प्लेइंग 11

MI Playing XI Prediction for IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) 29 मार्च को अपने अभियान का आगाज कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) के खिलाफ करेगी, तो उसकी नजरें ऐतिहासिक छठी ट्रॉफी जीतने पर होंगी। पांच बार की चैंपियन टीम के लिए टूर्नामेंट के पिछला सीजन भी अच्‍छा रहा। वह पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर रहते हुए क्‍वालीफायर-2 तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना सकी। एमआई के ज्‍यादा खिलाड़ी अच्‍छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर को लेकर रयान रिकल्‍टन और क्विंटन डी कॉक के बीच रेस है। 19वें सीजन में एमआई की बेस्‍ट प्‍लेइंग इलेवन क्‍या हो सकती है? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।