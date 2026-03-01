MI vs KKR: हार्दिक पंड्या ने लिया हैरान करने वाला फैसला, सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग 11 से किया बाहर

हार्दिक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए बताया कि पिच काफी अच्छी है और पहले से ज्यादा घास छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है, जिसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और मिचेल सेंटनर जैसे इंटरनेशनल स्तर पर कप्तानी करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों रखा गया है। मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर विकल्पों में सूर्यकुमार यादव के साथ कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बाबा और अश्वनी कुमार शामिल हैं।