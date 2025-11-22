मिचेल स्टार्क ने किया कमाल, 34 साल में एशेज सीरीज में ऐसा करने वाले बने पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 132 के स्कोर पर ऑलआउट किया और 40 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य दिया। वहीं ट्रेविस हेड के तूफानी शतक (123 रन, 83 गेंद) और मार्नस लाबुशेन (51 रन, 49 गेंद) के अर्द्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 205 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह एशेज सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया।