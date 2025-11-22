मिचेल स्टार्क ने किया कमाल, 34 साल में एशेज सीरीज में ऐसा करने वाले बने पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

मिचेल स्टार्क, तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- cricket.com.au@X)
Mitchell Starc: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए। इस तरह 34 साल में एशेज सीरीज के एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले वे ऑस्ट्रेलिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए।
मिचेल स्टार्क ने मैच में 113 रन देकर कुल 10 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए। इससे पहले एशेज सीरीज के एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा आखिरी बार क्रेग मैकडरमॉट ने किया था। उन्होंने फरवरी 1991 में पर्थ में ही 157 रन देकर 11 विकेट लिए थे।
मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स, गस एटकिंसन, जैमी स्मिथ और मार्क वुड को आउट किया था। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, एलेक्स कैरी और स्कॉट बोलैंड को पवेलियन की राह दिखाई।
आपको बता दें कि यह तीसरी बार है जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने 94 रन पर 11 विकेट चटकाए थे। इसके बाद 2019 में श्रीलंका के खिलाफ कैनबरा में 100 रन देकर 10 विकेट लिए थे।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 132 के स्कोर पर ऑलआउट किया और 40 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य दिया। वहीं ट्रेविस हेड के तूफानी शतक (123 रन, 83 गेंद) और मार्नस लाबुशेन (51 रन, 49 गेंद) के अर्द्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 205 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह एशेज सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग