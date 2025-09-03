Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

8 महीने में ऑस्ट्रेलिया के इतने खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, एक ने मात्र 27 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा

मार्कस स्टोइनिस, स्टीवन स्मिथ, विल पुकोवस्की, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क जैसे बड़े नामों ने अलग-अलग प्रारूपों से विदाई ली है। इनमें से कुछ ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया, तो कुछ को मजबूरी में क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 03, 2025

Pat Cummins Ruled Out
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 2025 इतना खास नहीं रहा (Photo: IANS)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 2025 इतना खास नहीं रहा। जहां दशकों बाद टीम को किसी आईसीसी फ़ाइनल में हार मिली। वहीं पिछले आठ महीनों में के के बाद एक कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलग - अलग फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मार्कस स्टोइनिस, स्टीवन स्मिथ, विल पुकोवस्की, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क जैसे बड़े नामों ने अलग-अलग प्रारूपों से विदाई ली है। इनमें से कुछ ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया, तो कुछ को मजबूरी में क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। आइए, इन खिलाड़ियों के संन्यास और उनके योगदान पर विस्तार से नजर डालते हैं।

मार्कस स्टोइनिस -

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने 6 फरवरी 2025 को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। यह फैसला तब और हैरान करने वाला था, जब वह आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किए गए थे। 36 वर्षीय स्टोइनिस ने अपने संन्यास का कारण टी20 क्रिकेट पर फोकस करना बताया। उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट खेलना एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे करियर के अगले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है।"

स्टोइनिस ने 71 वनडे मैचों में 26.69 की औसत से 1495 रन बनाए, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 48 विकेट हासिल किए। 2023 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे स्टोइनिस ने अपनी हरफनमौला क्षमता से टीम को कई मौकों पर संकट से उबारा। ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "स्टोइनिस न केवल एक शानदार खिलाड़ी हैं, बल्कि एक अविश्वसनीय इंसान भी हैं, जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक माहौल बनाए रखा।"

स्टीवन स्मिथ -

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने 5 मार्च 2025 को वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। यह फैसला चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के बाद आया। 36 साल के स्मिथ ने अपने आखिरी वनडे में भारत के खिलाफ 73 रनों की पारी खेली थी। अपने 14 साल लंबे वनडे करियर में स्मिथ ने 170 मैचों में 43.28 की शानदार औसत से 5800 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं।

स्मिथ की बल्लेबाजी तकनीक और दबाव में रन बनाने की कला ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार किया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी और प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। संन्यास के बाद स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके इस फैसले ने ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया।

विल पुकोवस्की -

महज 27 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। युवा बल्लेबाज विल पुकोवस्की के साथ यही हुआ। 8 अप्रैल 2025 को उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, क्योंकि बार-बार कन्कशन (सिर में चोट) की समस्या ने उन्हें मजबूर कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर पुकोवस्की ने यह कठिन फैसला लिया।

पुकोवस्की ने ऑस्ट्रेलिया के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने 72 रन बनाए। उनकी प्रतिभा को देखकर क्रिकेट पंडित उन्हें भविष्य का सितारा मान रहे थे, लेकिन लगातार चोटों ने उनके करियर को समय से पहले खत्म कर दिया। पुकोवस्की का संन्यास ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वह लंबे समय तक टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बन सकते थे।

ग्लेन मैक्सवेल -

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 2 जून 2025 को वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका यह फैसला 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था। 149 वनडे मैचों में मैक्सवेल ने 33.81 की औसत से 3990 रन बनाए और 77 विकेट लिए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार जीत दिलाई।

मैक्सवेल ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 129 गेंदों में 201 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे यादगार पारियों में से एक है। संन्यास के बाद मैक्सवेल ने कहा, "मैं अब टी20 क्रिकेट में अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूं। वनडे मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, लेकिन अब समय है नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का।"

मिचेल स्टार्क -

ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने 2 सितंबर 2025 को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 35 वर्षीय स्टार्क ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर फोकस करने के लिए यह फैसला लिया। अपने 13 साल के टी20 करियर में स्टार्क ने 65 मैचों में 7.74 की इकॉनमी रेट के साथ 79 विकेट लिए।

2021 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत में स्टार्क का योगदान अहम था। उन्होंने कहा, "टेस्ट और वनडे क्रिकेट मेरे लिए प्राथमिकता है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए मैं तरोताजा रहना चाहता हूं।" स्टार्क का यह फैसला ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के लिए एक झटका है, लेकिन उनके टेस्ट और वनडे में योगदान को देखते हुए यह समझदारी भरा कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 8 महीने में ऑस्ट्रेलिया के इतने खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, एक ने मात्र 27 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट