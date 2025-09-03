8 महीने में ऑस्ट्रेलिया के इतने खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, एक ने मात्र 27 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 2025 इतना खास नहीं रहा। जहां दशकों बाद टीम को किसी आईसीसी फ़ाइनल में हार मिली। वहीं पिछले आठ महीनों में के के बाद एक कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलग - अलग फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मार्कस स्टोइनिस, स्टीवन स्मिथ, विल पुकोवस्की, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क जैसे बड़े नामों ने अलग-अलग प्रारूपों से विदाई ली है। इनमें से कुछ ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया, तो कुछ को मजबूरी में क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। आइए, इन खिलाड़ियों के संन्यास और उनके योगदान पर विस्तार से नजर डालते हैं।