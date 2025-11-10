Ashes से पहले मिचेल स्टार्क ने दिखाया खतरनाक रूप! डाली ऐसी गेंद लंगड़ाने लगा बल्लेबाज

Mitchell Starc's preparation for The Ashes 2025: एशेज 2025 से पहले शेफील्ड शील्ड में मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी की धार को और तेज कर लिया है। न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए स्टार्क ने एक बार फिर आग उगलती गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने विक्टोरिया के हैरी डिक्शन को एक खतरनाक टो-क्रशिंग यॉर्कर पर आउट कर दिया, जिसके बाद डिक्शन असहज नजर आए। उससे पहले डिक्शन 20 रन बनाकर काफी सहज दिख रहे थे। स्टार्क की इस शानदार गेंद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।