Ashes से पहले मिचेल स्टार्क ने दिखाया खतरनाक रूप! डाली ऐसी गेंद लंगड़ाने लगा बल्लेबाज

एशेज सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी। इसमें कुल पांच मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में 21 नवंबर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के चलते एशेज के पहले टेस्‍ट को मिस करने वाले हैं। उनकी जगह टीम की कमान स्‍टीव स्मिथ संभालेंगे।

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 10, 2025

शेफील्ड शील्ड में मिचेल स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन किया (photo - IANS)

Mitchell Starc's preparation for The Ashes 2025: एशेज 2025 से पहले शेफील्ड शील्ड में मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी की धार को और तेज कर लिया है। न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए स्टार्क ने एक बार फिर आग उगलती गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने विक्टोरिया के हैरी डिक्शन को एक खतरनाक टो-क्रशिंग यॉर्कर पर आउट कर दिया, जिसके बाद डिक्शन असहज नजर आए। उससे पहले डिक्शन 20 रन बनाकर काफी सहज दिख रहे थे। स्टार्क की इस शानदार गेंद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पहली पारी में स्टंप्स तक स्टार्क ने 18 ओवरों का स्पैल डाला, जिसमें 3 मेडन ओवर शामिल रहे। उन्होंने 91 रन देकर विक्टोरिया के 4 विकेट चटकाए, जिनमें ऑलिवर पीक, कैम्पबेल केलैंड और सैम हार्पर के विकेट शामिल हैं। हाल ही में स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ताकि वह एशेज, भारत में होने वाली टेस्ट सीरीज और दो साल बाद होने वाले वनडे विश्व कप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रख सकें।

21 नवंबर से खेला जाएगा पहला मैच

एशेज सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी। इसमें कुल पांच मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में 21 नवंबर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के चलते एशेज के पहले टेस्‍ट को मिस करने वाले हैं। उनकी जगह टीम की कमान स्‍टीव स्मिथ संभालेंगे।

  • पहला टेस्ट- पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर
  • दूसरा टेस्ट- गाबा, 4-8 दिसंबर
  • तीसरा टेस्ट- एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर
  • चौथा टेस्ट- मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर
  • पांचवां टेस्ट- सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी

10 सालों से एशेज सीरीज नहीं जीता है इंग्लैंड

इंग्लैंड पिछले 10 साल से यह सीरीज नहीं जीता है। 2015 में आखिरी बार इंग्लैंड ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह सीरीज अपने नाम की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड आखिरी बार 2011 में सीरीज जीता था। ऐसे में पर्थ में होने वाला पहला टेस्ट इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड मजबूत है। यहां खेले गए 13 मैचों में इंग्लैंड सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले अपने नाम किए है।

एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम घोषित

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड - स्टीव स्मिथ (कप्तान), शॉन एबट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, ब्यू वेब्स्टर

इंग्लैंड स्क्वाड - बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टोंग, मार्क वुड।

Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने उतरेंगे
खेल
Lakshya Sen

Updated on:

10 Nov 2025 07:18 pm

Published on:

10 Nov 2025 07:17 pm

Ashes से पहले मिचेल स्टार्क ने दिखाया खतरनाक रूप! डाली ऐसी गेंद लंगड़ाने लगा बल्लेबाज

क्रिकेट

खेल

ICC Rankings: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में भिड़ंत से पहले जानें किस नंबर पर है भारत और कौन है टॉप पर

Subman Gill and Temba bavuma
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में मिली हार से खुश नहीं हैं कोच गौतम गंभीर, यह बयान देते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लपेटा

Gautam Gambhir
क्रिकेट

Sunrisers Hyderabad Retention: IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Sunrisers Hyderabad
क्रिकेट

रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

क्रिकेट

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

क्रिकेट
