Ashes से पहले मिचेल स्टार्क ने दिखाया खतरनाक रूप! डाली ऐसी गेंद लंगड़ाने लगा बल्लेबाज

शेफील्ड शील्ड में मिचेल स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन किया (photo - IANS)
Mitchell Starc's preparation for The Ashes 2025: एशेज 2025 से पहले शेफील्ड शील्ड में मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी की धार को और तेज कर लिया है। न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए स्टार्क ने एक बार फिर आग उगलती गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने विक्टोरिया के हैरी डिक्शन को एक खतरनाक टो-क्रशिंग यॉर्कर पर आउट कर दिया, जिसके बाद डिक्शन असहज नजर आए। उससे पहले डिक्शन 20 रन बनाकर काफी सहज दिख रहे थे। स्टार्क की इस शानदार गेंद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पहली पारी में स्टंप्स तक स्टार्क ने 18 ओवरों का स्पैल डाला, जिसमें 3 मेडन ओवर शामिल रहे। उन्होंने 91 रन देकर विक्टोरिया के 4 विकेट चटकाए, जिनमें ऑलिवर पीक, कैम्पबेल केलैंड और सैम हार्पर के विकेट शामिल हैं। हाल ही में स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ताकि वह एशेज, भारत में होने वाली टेस्ट सीरीज और दो साल बाद होने वाले वनडे विश्व कप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रख सकें।
एशेज सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी। इसमें कुल पांच मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में 21 नवंबर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के चलते एशेज के पहले टेस्ट को मिस करने वाले हैं। उनकी जगह टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभालेंगे।
इंग्लैंड पिछले 10 साल से यह सीरीज नहीं जीता है। 2015 में आखिरी बार इंग्लैंड ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह सीरीज अपने नाम की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड आखिरी बार 2011 में सीरीज जीता था। ऐसे में पर्थ में होने वाला पहला टेस्ट इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड मजबूत है। यहां खेले गए 13 मैचों में इंग्लैंड सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले अपने नाम किए है।
ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड - स्टीव स्मिथ (कप्तान), शॉन एबट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, ब्यू वेब्स्टर
इंग्लैंड स्क्वाड - बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टोंग, मार्क वुड।
