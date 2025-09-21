BCCI President: धोनी की कप्तानी में खेलने वाला यह खिलाड़ी बनेगा BCCI प्रेसिडेंट, जानिए इनके बारे में सबकुछ

मन्हास ने कुल 157 फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 45.82 की शानदार औसत से 9,714 रन बनाए। इनमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में 130 मैचों में 45.84 की औसत से 4,126 रन ठोके, जिसमें 5 शतक और 26 अर्धशतक आए। टी20 फॉर्मेट में 91 मैचों में 21.66 की औसत से 1,170 रन बनाए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी में भी योगदान दिया, करियर में कुल 70 विकेट हासिल किए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू मैदानों पर उनकी दृढ़ता ने कई सीनियर खिलाड़ियों को प्रभावित किया। दिल्ली के कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाईं।