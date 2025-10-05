Patrika LogoSwitch to English

चयनकर्ताओं के फैसले पर उठने लगे सवाल, रोहित शर्मा से कप्तानी छिनने पर पूर्व क्रिकेटर का फूटा गुस्सा

Team India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ने छीनकर शुभमन गिल को दी गई है तो टी20 टीम की कमान सूर्या के पास ही है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 05, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो-IANS)

Mohammad Kaif on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। रोहित शर्मा-विराट कोहली वनडे टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। सूर्यकुमार यादव टी20 टीम का जिम्मा संभालेंगे। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है, जबकि 29 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच दोनों देश पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे।

इस दौरे के लिए वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले हैं, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। केएल राहुल के साथ ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। कुलदीप यादव, नितीश रेड्डी भी इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। बुमराह को वनडे सीरीज में शामिल नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जिनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हैं। इस टीम में संजू सैमसन के साथ जितेश शर्मा को बतौर विकेटकीपर शामिल किया गया है। हर्षित राणा और रिंकू सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में जगह मिली है। इस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी हैं। एशिया कप में अपनी स्पिन से जलवा बिखेरने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव एक बार फिर टी20 टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

कैफ ने लगाई चयनकर्ताओं को लताड़

रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने पर पूर्व क्रिकेटर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ इसे भविष्य के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं तो कई क्रिकेटर्स ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ काफी निराश नजर आए। उन्होंने कहा जिस इंसान ने 16 साल हिंदुस्तान को दिए, उसे आप एक साल नहीं दे सके। जो सिर्फ आईसीसी इवेंट में एक मैच हारा, जिसने आपको 2 टी20 वर्ल्डकप, 2 एशिया कप और एक चैंपियंश ट्रॉफी दिलाई, उससे कप्तानी छीनने की इतनी जल्दी क्या थी।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल।

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर।

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

05 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / चयनकर्ताओं के फैसले पर उठने लगे सवाल, रोहित शर्मा से कप्तानी छिनने पर पूर्व क्रिकेटर का फूटा गुस्सा

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

