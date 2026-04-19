मोहम्मद रिजवान ने डाले हथियार, बोले- मैं पाकिस्तान टीम में जगह पाने का हकदार नहीं

रावलपिंडी पिंडिज की 32 रन की हार के बाद मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने अपनी फॉर्म का ईमानदारी से आकलन किया और यह भी साफ किया कि वह कभी भी अपनी आलोचना करने से पीछे नहीं हटे हैं। जब रिजवान से उनकी फॉर्म और पाकिस्तान टीम में उनकी जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं बिग बैश लीग में खेल रहा था और मेरा चयन हो गया था, तब मैंने साफ-साफ कहा था कि इस प्रदर्शन के आधार पर मैं पाकिस्तान टीम में जगह का हकदार नहीं हूं। मैं वही इंसान था, जो अभी आपके सामने बैठा है और आप ही लोग थे, जिन्होंने कहा था कि मैं छक्के नहीं मार सकता, अगर आपको याद हो।