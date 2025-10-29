Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान क्रिकेट में बढ़ा विवाद, मोहम्मद रिजवान ने डिमोशन के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से किया इनकार

Mohammad Rizwan demotion: पाकिस्‍तान के स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान ने बी श्रेणी में डिमोशन और वनडे की कप्‍तानी छीने जाने के बाद पीसीबी के सेंट्रल कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है।

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

Mohammad Rizwan demotion

पाकिस्‍तानी विकेटकीपर-बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Rizwan demotion: पाकिस्‍तान क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ टीम जहां लगातार हार का सामना कर रही है, वहीं पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नए फरमान खिलाडि़यों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने श्रेणी बी में डिमोशन और वनडे टीम की कप्‍तानी छीने जाने के बाद पीसीबी के प्रस्तावित नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।

रिजवान हस्ताक्षर नहीं करने वाले एकमात्र खिलाड़ी

रिजवान कथित तौर पर 30 अनुबंधित खिलाड़ियों में से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पीसीबी ने एक बड़े बदलाव के तहत एलीट श्रेणी ए को समाप्त करने का फैसला किया है, जिसमें पहले बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी और रिज़वान जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। इस कदम को बोर्ड की ओर से एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वह पिछले एक साल में राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन से असंतुष्ट है।

रिजवान को भी डाला बी श्रेणी में

नए ढांचे के तहत वरिष्ठ तिकड़ी समेत 10 खिलाड़ियों को श्रेणी बी में एक साथ रखा गया था। माना जा रहा है कि रिजवान ने बोर्ड को बता दिया है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, वह अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कथित तौर पर उनका ये फैसला डिमोशन और हाल ही में पाकिस्तान के एकदिवसीय कप्तान के पद से हटाए जाने से असंतोष के बाद आया है।

रिजवान की मांग

रिजवान ने कथित तौर पर मांग की है कि पीसीबी वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए श्रेणी ए को बहाल करे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करे कि जिसे भी कप्तान नियुक्त किया जाए, उसे स्पष्ट कार्यकाल और बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को लागू करने का पूरा अधिकार दिया जाए।

एकदिवसीय कप्तानी से बर्खास्तगी

अपनी निरंतरता और जुझारूपन के लिए जाने जाने वाले 33 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज, हाल के वर्षों में सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं। फिर भी उन्होंने दिसंबर 2024 के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा नहीं लिया है। एकदिवसीय कप्तान के पद से उनकी बर्खास्तगी कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को उनकी जगह नियुक्त किया गया था।

Published on:

29 Oct 2025 09:20 am

पाकिस्तान क्रिकेट में बढ़ा विवाद, मोहम्मद रिजवान ने डिमोशन के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से किया इनकार

