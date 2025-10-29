पाकिस्तान क्रिकेट में बढ़ा विवाद, मोहम्मद रिजवान ने डिमोशन के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से किया इनकार

Mohammad Rizwan demotion: पाकिस्‍तान क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ टीम जहां लगातार हार का सामना कर रही है, वहीं पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नए फरमान खिलाडि़यों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने श्रेणी बी में डिमोशन और वनडे टीम की कप्‍तानी छीने जाने के बाद पीसीबी के प्रस्तावित नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।