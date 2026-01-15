15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Mohammad Rizwan को रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद कामरान अकमल ने बताया बेहद शर्मनाक ‘उन्हें BBL छोड़ देना चाहिए’

Kamran Akmal on Mohammad Rizwan BBL Retired Out: BBL मैच में स्लो बल्लेबाजी के कारण मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट किए जाने पर कमरान अकमल ने इसे अपमान बताया। उन्होंने यूनिस खान का उदाहरण देते हुए कहा कि सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए और रिजवान को BBL छोड़ देना चाहिए।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 15, 2026

Mohammad Rizwan

मोहम्मद रिजवान (फोटो- ESPNcricinfo)

Mohammad Rizwan Retired Out BBL: बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच खेले जा रहे एक मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया गया था। उस समय वह 23 गेंदों में 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी इस धीमी बल्लेबाजी के कारण उन्हें टीम मैनेजमेंट के द्वारा वापस पवेलियन बुला दिया गया। इसी घटना पर पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे रिजवान के लिए अपमानजनक बताया। अकमल ने कहा कि उन्हें वापस पाकिस्तान लौट जाना चाहिए।

कामरान अकमल का बयान

कामरान अकमल ने इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया। उन्होंने इस पर कहा कि रिजवान एक बड़े और अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस तरह से उन्हें बाहर करना सही नहीं है। उनके अनुसार, दुनिया भर में इस फैसले से रिजवान का मजाक बना और यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम था। अकमल ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को इस तरह का व्यवहार झेलना पड़े, तो उसे अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। अकमल ने कहा कि उन्हें वापस पाकिस्तान लौट जाना चाहिए और उन्हें आजकल के टी20 खेल के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। उन्होंने रिजवान और बाबर आजम दोनों को सलाह दी कि वे अपनी स्ट्राइक रेट पर काम करें।

कामरान अकमल ने अपने बयान में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आईपीएल के पहले सीजन में यूनिस खान को राजस्थान की टीम में लगातार बेंच पर बैठाया गया था। उस समय यूनिस ने साफ कहा था कि वह पाकिस्तान के कप्तान हैं और इस तरह बेंच पर बैठना उन्हें मंजूर नहीं। बाद में उन्होंने लीग को बीच में ही छोड़ दिया था। अकमल ने कहा कि खिलाड़ियों को जरूरत पड़ने पर खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए।

BBL में क्या हुआ था

मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेलते हुए मोहम्मद रिजवान एक मुकाबले में रन गति बढ़ाने में असफल रहे। टीम की जरूरत तेज रन बनाने की थी, लेकिन रिजवान क्रीज पर टिके रहने के बावजूद तेजी नहीं ला सके। उस समय वह 23 गेंदों में 26 रन बनाकर क्रीज पर थे। तब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया और रिजवान को पवेलियन लौटना पड़ा, जिससे दर्शक भी हैरान रह गए।

