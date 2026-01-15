Mohammad Rizwan को रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद कामरान अकमल ने बताया बेहद शर्मनाक ‘उन्हें BBL छोड़ देना चाहिए’

कामरान अकमल ने इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया। उन्होंने इस पर कहा कि रिजवान एक बड़े और अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस तरह से उन्हें बाहर करना सही नहीं है। उनके अनुसार, दुनिया भर में इस फैसले से रिजवान का मजाक बना और यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम था। अकमल ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को इस तरह का व्यवहार झेलना पड़े, तो उसे अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। अकमल ने कहा कि उन्हें वापस पाकिस्तान लौट जाना चाहिए और उन्हें आजकल के टी20 खेल के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। उन्होंने रिजवान और बाबर आजम दोनों को सलाह दी कि वे अपनी स्ट्राइक रेट पर काम करें।