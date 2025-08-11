गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन से दुखी मोहम्मद रिजवान, अय्यूब और सलमान आगा की वेस्ट इंडीज ने की जमकर कुटाई

आईसीसी ने रिजवान के हवाले से कहा कि वह अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि ये दोनों खिलाड़ी फाइनल में खेलेंगे या नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "आज हमारे पांचवें गेंदबाज़ ने ज़्यादा रन दे दिए, लेकिन हाल के वर्षों में, सलमान आगा और सैम अयूब दोनों ने हमारे लिए अच्छी गेंदबाज़ी की है। सैम का आज का दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। यह खेल का एक हिस्सा है। मौसम भी उम्मीद से अलग रहा है, इसलिए हालात देखकर ही हम अंतिम एकादश तय करेंगे।"