WI vs PAK: अजीबो-गरीब तरीके से ‘गोल्डन डक’ पर आउट हुए मोहम्मद रिजवान, देखें वीडियो

मैच पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 40 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी थी। कप्तान शाई होप 67 गेंद पर 60 और रोस्टन चेज 26 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां मैच पर पाकिस्तान की पकड़ दिख रही थी। लेकिन, आखिरी 10 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 119 रन बनाए। होप ने जो आखिरी 27 गेंद पर 60 रन बनाए। वहीं, ग्रिव्स ने 24 गेंद पर 43 रन ठोके। इन दोनों की रनों की आतिशबाजी ने वेस्टइंडीज को 294 तक पहुंचा दिया।