WI vs PAK: अजीबो-गरीब तरीके से ‘गोल्डन डक’ पर आउट हुए मोहम्मद रिजवान, देखें वीडियो

रिजवान नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वे अपना खाता नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। तेज गेंदबाज जेडेन सील्स की अंडर आती गेंद को रिजवान ने लीव कर दिया, यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और गेंद गिल्लियों को चूमते हुए निकल गई।

भारत

Siddharth Rai

Aug 13, 2025

जेडेन सील्स ने तीसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड किया (Photo - EspnCricInfo)

Mohammad Rizwan, West Indies vs Pakistan 3rd ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुक़ाबला त्रिनिदाद के ब्राइन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस निर्णायक मुक़ाबले में कैरेबीयाई टीम ने पाकिस्तान को 202 रन से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती है।

इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान अजीबो -गरीब तरह से आउट हुए। रिजवान नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वे अपना खाता नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। तेज गेंदबाज जेडेन सील्स की अंडर आती गेंद को रिजवान ने लीव कर दिया, यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और गेंद गिल्लियों को चूमते हुए निकल गई। रिजवान क्लीन बोल्ड हो गए और पाकिस्तान को केवल 8 रन पर ही तीसरा झटका लगा।

रिजवान के आउट होने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे साल का सबसे खराब लीव बता रहे हैं। बता दें इस मैच में सील्स ने शुरुआत के चारों विकेट झटके. उन्होंने दोनों ओपनर्स के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी पवेलियन भेजा।

मैच पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 40 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी थी। कप्तान शाई होप 67 गेंद पर 60 और रोस्टन चेज 26 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां मैच पर पाकिस्तान की पकड़ दिख रही थी। लेकिन, आखिरी 10 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 119 रन बनाए। होप ने जो आखिरी 27 गेंद पर 60 रन बनाए। वहीं, ग्रिव्स ने 24 गेंद पर 43 रन ठोके। इन दोनों की रनों की आतिशबाजी ने वेस्टइंडीज को 294 तक पहुंचा दिया।

295 का लक्ष्य हासिल करने उतरी पाकिस्तान तेज गेंदबाज जायडेन सिल्स के सामने पूरी तरह बिखर गई। सिल्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए। सायम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कप्तान रिजवान सभी को 23 रन के अंदर सिल्स ने पवेलियन भेज दिया। इनमें सिर्फ बाबर आजम थे, जिनका खाता खुला, वे 9 रन बनाकर आउट हुए। सिल्स ने नसीम शाह और हसन अली का विकेट भी लिया। 2 विकेट गुडाकेश मोती और एक विकेट रोस्टन चेज को मिला।

पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 30 रन सलमान अली आगा ने बनाए। मोहम्मद नवाज ने 23 और हसन नवाज ने 13 रन बनाए। बाकी 8 बल्लेबाजों में पांच का खाता नहीं खुला। लगातार हार से जूझ रही वेस्टइंडीज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह सीरीज जीत संजीवनी की तरह है।

Published on:

13 Aug 2025 11:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / WI vs PAK: अजीबो-गरीब तरीके से 'गोल्डन डक' पर आउट हुए मोहम्मद रिजवान, देखें वीडियो

