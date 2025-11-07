मोहम्मद शमी को लगा एक और झटका, पहले टीम से हुए बाहर, अब सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस

Mohammad Shami Gets Supreme Court Notice: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो दूसरी ओर पत्नी हसीन जहां उनकी परेशानी बढ़ाने में लगी हुई हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। शमी से अलग रह रहीं पत्नी हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शमी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों में जवाब मांगा है।