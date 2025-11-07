मोहम्मद शमी को लगा एक और झटका, पहले टीम से हुए बाहर, अब सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (फोटो- IANS)
Mohammad Shami Gets Supreme Court Notice: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो दूसरी ओर पत्नी हसीन जहां उनकी परेशानी बढ़ाने में लगी हुई हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। शमी से अलग रह रहीं पत्नी हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शमी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने हसीन जहां को प्रति महीने डेढ़ लाख रुपए और बेटी के लिए 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हसीन जहां ने क्रिकेटर शमी से मिल रहे गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने जो गुजारा भत्ता तय किया है वो उचित ही लगता है।
आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने साल 2014 में हसीन जहां के साथ निकाह किया था। करीब 4 साल बाद साल 2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से दोनों अलग हो गए। इसके बाद हसीन जहां ने शमी पर कई तरह के आरोप लगाए और उनके परिवार पर भी निशाना साधा था। हालांकि शमी ने उन आरोपों को झुठला दिया था।
फिलहाल मोहम्मद शमी टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025 के शुरुआती 3 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी जगह नहीं मिली है। अब ये तेज गेंदबाज वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुने जाने वाली टीम में जगह बनाने की उम्मीद में बैठा है। शमी ने घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस और फॉर्म तो साबित कर दी है, देखना ये होगा कि चयनकर्ता कब उन्हें मौका देते हैं।
