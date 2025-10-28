मोहम्मद शमी ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, इस बार गुजरात को किया धराशाई

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)
Mohammad Shami in Ranji Trophy 2025-26: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। लेकिन रणजी ट्रॉफी में धारदार गेंदबाजी से शमी ने फिर से अपना लोहा मनवा लिया है। उत्तराखंड के खिलाफ हुए बंगाल के पहले मैच में शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। दूसरे मैच में शमी ने फिर सनसनी मचाई और गुजरात के खिलाफ 8 विकेट चटका डाले।
इस प्रदर्शन से मोहम्मद शमी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में होने वाली सिरीज में टीम में अपनी जगह के लिए दावा ठोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सिरीज में उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया- ए और दक्षिण अफ्रीका- ए के खिलाफ भी भारत- ए टीम में जगह नहीं मिली। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया कि शमी के अनफिट होने की वजह से उन्हें टीम से बाहर रखा गया।
चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि शमी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में उन्हें दाएं टखने समस्या आने लगी थी। इसके चलते वे अपने तीसरे ओवर के बीच में ही मैदान के बाहर चले गए थे। उस मैच में तो उन्होंने वापसी कर ली थी, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद वे एनसीए में चले गए। उसके बाद से वे घरेलु मैचों में लगातार खेल रहे है। घरेलु मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उन्हें अनफिट बताकर टीम से बाहर रखा गया।
चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 9 विकेट लेने वाले शमी को टीम में शामिल नहीं करने के पीछे अगरकर ने उनका अनफिट होना बताया। इसी पर शमी ने स्टेटमेंट दी थी कि "उन्हें जो कहना है कहने दो, आपने मुझे गेंदबाजी करते हुए देखा है और यह सबके सामने है।" उन्होंने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में करके भी दिखा दिया है। वे अपनी गेंदबाजी से आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं।
शमी ने अब तक भारत के लिए 64 टेस्ट की 122 पारियों में 27.71 की औसत से 229 विकेट चटकाए हैं। वनडे मैचों में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और 107 पारियों में 24 की औसत से वह 206 विकेट ले चुके हैं। वहीं टी-20 की 25 पारियों में 27 विकेट लिए हैं। आइपीएल में भी उनके नाम 133 विकेट हैं।
