मोहम्मद शमी ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, इस बार गुजरात को किया धराशाई

Mohammad Shami in Ranji Trophy 2025-26: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। लेकिन रणजी ट्रॉफी में धारदार गेंदबाजी से शमी ने फिर से अपना लोहा मनवा लिया है। उत्तराखंड के खिलाफ हुए बंगाल के पहले मैच में शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। दूसरे मैच में शमी ने फिर सनसनी मचाई और गुजरात के खिलाफ 8 विकेट चटका डाले।