IND vs WI 1st Test: सिराज और बुमराह ने बरपाया कहर, पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे जॉन कैम्पबेल और तेगनरायरण चंद्रपॉल अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे और दोनों बल्लेबाज 20 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गए। मैच के चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने वींडिंज टीम को पहला झटका दिया और चंद्रपॉल को 0 पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने शानदार विकेटकीपिंग की और कई बेहतरीन गेंद रोके, जो फर्स्ट स्लिप से बाहर जाकर खत्म हो रही थीं।