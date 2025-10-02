Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 1st Test: सिराज और बुमराह ने बरपाया कहर, पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज

IND vs WI 1st Test Day 1 Score Update: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 162 रन पर सिमट गई है। मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

Mohammed Siraj Latest News

Mohammed Siraj Latest News: इंग्‍लैंड का आखिरी विकेट चटकाने के बाद जीत की खुशी मनाते मोहम्‍मद सिराज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs WI 1st Test Score Update: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में मेहमान टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 44.1 ओवर में 162 रन पर समेट दिया है। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने 2 तो वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने सिर्फ 3-3 ओवर की गेंदबाजी की।

वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे जॉन कैम्पबेल और तेगनरायरण चंद्रपॉल अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे और दोनों बल्लेबाज 20 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गए। मैच के चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने वींडिंज टीम को पहला झटका दिया और चंद्रपॉल को 0 पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने शानदार विकेटकीपिंग की और कई बेहतरीन गेंद रोके, जो फर्स्ट स्लिप से बाहर जाकर खत्म हो रही थीं।

पारी के 7वें ओवर में बुमराह ने एक और झटका दिया और कैम्पबेल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। कैम्पबेल ने 19 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ब्रेंडन किंग और अलिक अथानेज को आउट किया। कुलदीप यादव ने 24वें ओवर में शाई होप को भी पवेलियन भेज दिया और इस तरह वेस्टइंडीज ने 90 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए। जैसे ही वेस्टइंडीज का 5वां विकेट गिरा, अंपायर्स ने लंच टाइम की घोषणा कर ली।

कुलदीप ने समेट दी पारी

लंच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज के रूप में पहला झटका लगा, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने पवेलियन भेजा। इसके बाद खैरी पीयर और जस्टिन ग्रिव्स के बीच सबसे बड़ी साझेदारी हुई। 144 के स्कोर पर वेस्टइंडीज का 7वां विकेट गिरा और पीयर 34 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर आउट हुए। ग्रिव्स को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया। जोहान लायन को भी बुमराह ने बोल्ड कप मेहमान टीम को 9वां झटका दिया। कुलदीप यादव ने जोमेल वरिकन को आउट कर वेस्टइंडीज की पारी समेट दी।

Updated on:

02 Oct 2025 02:14 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 1st Test: सिराज और बुमराह ने बरपाया कहर, पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज

