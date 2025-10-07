एमएस धोनी ने मोहम्मद सिराज से क्यों कहा था ‘जा अपने बाप के साथ ऑटो चला’? जानें पूरा सच

मोहम्मद सिराज (फोटो- IANS)
MS Dhoni- Mohammad Siraj: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) की वनडे टीम में वापसी हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीम से बाहर रहने वाले इस गेंदबाज के पास टीम में जगह पक्की करने का शानदार मौका है। वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। लेकिन उससे पहले ही सिराज इंटरनेट पर छाए हुए हैं। हैदराबाद की गुमनाम गलियों से आईपीएल के जरिए टीम इंडिया तक पहुंचने वाले इस गेंदबाज का बचपन मुश्किलों से गुजरा है। अपने प्रदर्शन से कभी रातोंरात स्टार बनने वाले सिराज को कई बार ट्रोल का भी सामना करना पड़ा है।
सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज को लेकर कई तरह की बातें भी की जाती रही हैं। जिस दिन सिराज ने सनसनी मचाई, उस दिन 'मिया मैजिक' कहा गया, लेकिन जिस दिन उनकी गेंदबाजी औसत रही, उस दिन उन्हें बचपन याद दिलाया गया। सिराज ने इसी तरह के ट्रोल्स को लेकर जब धोनी से बात की तो उन्हें बहुत बड़ी सीख मिली। सिराज कहते हैं कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी की एक बात दिल में उतार ली है।
मोहम्मद सिराज ने एक इंटरव्यू में बताया, “जब मैं पहली बार टीम इंडिया में आया, तब धोनी भाई ने कहा था कि किसी की बातों पर ध्यान मत देना। जब अच्छा करेगा, तो सब तारीफ करेंगे और जब खराब खेलेगा, तो वही लोग गाली देंगे।” सिराज ने बताया कि धोनी ने उनसे साफ तौर पर कहा, “एक मैच में अच्छा खेलो तो लोग कहेंगे, इससे अच्छा गेंदबाज कोई नहीं। अगला ही मैच खराब हो जाए तो वही लोग कहेंगे, "जा अपने बाप के साथ ऑटो चला।" सिराज ने कहा, "अब मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जरूरी है कि मेरे टीममेट्स और फैमिली मेरे बारे में क्या सोचते हैं।”
बता दें कि सिराज के पिता ऑटो चलाते थे और उनक सपना था कि बेटा टीम इंडिया के लिए खेले। हालांकि जब सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिराज के लिए टीम पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया था, तब सीरीज के शुरू होने से पहले उनके पिता का निधन हो गया था। हालांकि इस गेंदबाज ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया। उस सीरीज सिराज ने मुख्य गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में खुद को साबित किया और तेज गेंदबाजी की अगुवाई भी की।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग