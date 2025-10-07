एमएस धोनी ने मोहम्मद सिराज से क्यों कहा था ‘जा अपने बाप के साथ ऑटो चला’? जानें पूरा सच

मोहम्मद सिराज ने एक इंटरव्यू में बताया, “जब मैं पहली बार टीम इंडिया में आया, तब धोनी भाई ने कहा था कि किसी की बातों पर ध्यान मत देना। जब अच्छा करेगा, तो सब तारीफ करेंगे और जब खराब खेलेगा, तो वही लोग गाली देंगे।” सिराज ने बताया कि धोनी ने उनसे साफ तौर पर कहा, “एक मैच में अच्छा खेलो तो लोग कहेंगे, इससे अच्छा गेंदबाज कोई नहीं। अगला ही मैच खराब हो जाए तो वही लोग कहेंगे, "जा अपने बाप के साथ ऑटो चला।" सिराज ने कहा, "अब मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जरूरी है कि मेरे टीममेट्स और फैमिली मेरे बारे में क्या सोचते हैं।”