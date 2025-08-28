मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा… संन्यास के सवाल पर आगबबूला हुए मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी इंग्लैंड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने घर से ही मैच पर कड़ी नजर रखी। शमी ने कहा कि मुझे एक-दो बार ऐसा महसूस हुआ (कि क्या उन्हें इंग्लैंड में होना चाहिए था), लेकिन श्रेय खिलाड़ियों को जाता है। यह एक नई टीम थी, कई नए चेहरे थे और जिस तरह से उन्होंने खेला वह तारीफ के काबिल है। हम दो मैच हार गए, जो हम जीत सकते थे। इसलिए पूरी सीरीज में वे तारीफ के हकदार हैं। लॉर्ड्स में 22 रनों से मिली हार जैसे करीबी मुकाबलों में दुख होता है, लेकिन हर खिलाड़ी के लिए यह एक जैसा होता है।