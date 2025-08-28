Patrika LogoSwitch to English

मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा… संन्यास के सवाल पर आगबबूला हुए मोहम्मद शमी

Mohammed Shami got angry: भारत ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए सीरीज 2-2 पर खत्‍म की। ​​इस दौरे पर भारतीय टीम अपने गेंदबाजों के वर्कलोड और चोट से जूझती नजर आई। वहीं, मोहम्मद शमी को सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Mohammed Shami got angry
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammed Shami got angry: मोहम्‍मद शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते नजर आए थे, जिसमें 9 विकेट अपने नाम किए थे। एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में शमी को शामिल नहीं गया है। उन्‍हें लगातार बड़े टूर्नामेंट में नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में उनके संन्‍यास का लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जब शमी से ये सवाल किया गया तो वह भड़क उठे और करारा जवाब देते हुए आलोचकों का ये कहते हुए मुंह बंद करा दिया कि मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायमेंट ले लूं।

रिटायरमेंट पर ये बोले शमी

मोहम्‍मद शमी ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो बताएं कि क्या मैं संन्‍यास ले लूंगा तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे बताइये मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। उन्‍होंने कहा कि वह जिस दिन बोर हो जाएंगे, वह खुद ही खेलना छोड़ देंगे। आप मुझे अंतरराष्‍ट्रीय में नहीं चुनते, मैं घरेलू क्रिकेट खेलूंगा। मैं कहीं न कहीं खेलता ही रहूंगा।

'एक कदम पीछे हटकर आगे बढ़ने में कोई शर्म या कोई बुराई नहीं'

शमी ने अपनी इंजरी पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भी मुझे यही समस्या हुई थी। मैं यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। निजी तौर पर मुझे लगता है कि अगर आप टीम की मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो खिलाड़ी को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। एक कदम पीछे हटकर आगे बढ़ने में कोई शर्म या कोई बुराई नहीं है।

'मैंने दो विश्व कप बहुत दर्द के साथ खेले'

शमी 2023 विश्व कप में चोट के साथ खेले, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज के लिए जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। इस पर शमी ने कहा कि मैंने दो विश्व कप बहुत दर्द के साथ खेले और इसके लिए मुझे बहुत समय देना पड़ा। एक विश्व कप के लिए टीम को आपसे खुद को प्रेरित करने की जरूरत होती है, लेकिन आपको शरीर पर अनावश्यक दबाव डालने से सावधान रहना चाहिए। एक सामान्य सीरीज के लिए, अगर आपको बेचैनी महसूस होती है तो मुझे लगता है कि आपको टीम प्रबंधन से बात करनी चाहिए।

लॉर्ड्स की हार पर ये बोले शमी

मोहम्मद शमी इंग्लैंड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने घर से ही मैच पर कड़ी नजर रखी। शमी ने कहा कि मुझे एक-दो बार ऐसा महसूस हुआ (कि क्या उन्हें इंग्लैंड में होना चाहिए था), लेकिन श्रेय खिलाड़ियों को जाता है। यह एक नई टीम थी, कई नए चेहरे थे और जिस तरह से उन्होंने खेला वह तारीफ के काबिल है। हम दो मैच हार गए, जो हम जीत सकते थे। इसलिए पूरी सीरीज में वे तारीफ के हकदार हैं। लॉर्ड्स में 22 रनों से मिली हार जैसे करीबी मुकाबलों में दुख होता है, लेकिन हर खिलाड़ी के लिए यह एक जैसा होता है।

28 Aug 2025 08:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा… संन्यास के सवाल पर आगबबूला हुए मोहम्मद शमी

