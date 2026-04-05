मोहम्मद शमी के खिलाफ 4 ओवर में 10 रन भी नहीं बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद, ओपनर्स को किया ढेर

आलम यह रहा कि 10 ओवर तक सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे आईपीएल की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप में गिना जाता है, 4 विकेट गंवाकर सिर्फ 35 रन ही बना सकी। दोनों ओपनर्स के सस्ते में आउट होने के बाद कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद लियम लिविंगस्टन भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी इकोनॉमी रेट 2.20 रहा।