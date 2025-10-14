Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद शमी का दर्द आया बाहर, लगातार नजरअंदाज होने पर सेलेक्टर्स को दिखाया आईना, कहा- लय में हूं और…

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खिताबी जीत के बाद से मोहम्मद शमी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है और फिलहाल पूरी तरह फिट हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

MOhammad Shami

मोहम्मद शमी (फोटो- IANS)

Mohammad Shami on Team Selection: टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है। पश्चिम बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने ईडन गार्डन्स पहुंचे शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई।

शमी हैं पूरी तरह तैयार

शमी ने कहा, "भारतीय टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है। मेरा काम तैयारी करना और मैच खेलना है। मुझे तैयारी के लिए मैच मिलते हैं, या मुझे कहीं भी खेलने का मौका दिया जाता है, तो मैं तैयार रहूंगा। फिटनेस संबंधी कोई समस्या होती, तो मैं यहां नहीं होता। अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर का मैच भी खेल सकता हूं।"

शमी ने कहा, "चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन को अपनी फिटनेस के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम तैयारी करना, मैच खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है। यह प्रबंधन या चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे कब अपडेट साझा करें। मैं बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं क्रिकेट से लंबे समय से बाहर जरूर हूं लेकिन लय में हूं और नियमित अभ्यास कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य हमेशा पूरी तरह से फिट होने पर वापसी करना रहा है, न कि जल्दबाजी में वापसी करके चोटों को बढ़ाने का जोखिम उठाना।"

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हैं बाहर

शमी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले मैच में बंगाल की तरफ से खेलेंगे। बंगाल की गेंदबाजी इकाई पर उन्होंने कहा, "हमारी गेंदबाजी इकाई मजबूत है। हमारे पास आकाश, मुकेश, सूरज, कैफ और मैं हूं। मुझे उम्मीद है कि यह गेंदबाजी समूह हमें आगे ले जाएगा।" मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन रही थी। इसके बाद शमी को किसी भी फॉर्मेट में मौका नहीं मिला है।

Updated on:

14 Oct 2025 09:01 pm

Published on:

14 Oct 2025 08:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद शमी का दर्द आया बाहर, लगातार नजरअंदाज होने पर सेलेक्टर्स को दिखाया आईना, कहा- लय में हूं और…

