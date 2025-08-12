मोहम्मद शमी को मिली टीम में जगह, अब इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

Mohammed Shami Return: मोहम्मद शमी के भविष्य पर खासकर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अगले महीने 35 वर्ष के होने वाले शमी को भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। हालांकि अब उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में चुना गया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की मानें तो इस टूर्नामेंट से यह तय हो सकता है कि वह अपने लाल गेंद करियर को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। भारतीय टीम में फिर से जगह बनाने के लिए ये टूर्नामेंट उनके लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम होने वाला नहीं है।