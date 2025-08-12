12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मोहम्मद शमी को मिली टीम में जगह, अब इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

Mohammed Shami Return: इंग्‍लैंड दौरे से चूकने वाले मोहम्मद शमी के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मोहम्मद शमी को दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में चुना गया है। जहां वह मैदान पर वापसी के साथ ही भारतीय टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश करेंगे।

भारत

lokesh verma

Aug 12, 2025

Mohammed Shami Return
Indian fast bowler Mohammed Shami (Photo Source: IANS)

Mohammed Shami Return: मोहम्मद शमी के भविष्य पर खासकर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अगले महीने 35 वर्ष के होने वाले शमी को भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। हालांकि अब उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में चुना गया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की मानें तो इस टूर्नामेंट से यह तय हो सकता है कि वह अपने लाल गेंद करियर को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। भारतीय टीम में फिर से जगह बनाने के लिए ये टूर्नामेंट उनके लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम होने वाला नहीं है।

प्‍लेइंग इलेवन जगह बनाना तय

मोहम्‍मद शमी का पूर्वी क्षेत्र की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना तय है। जब पूर्वी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस दौरान उनकी फिटनेस पर सबकी नजर होगी। पूरी संभावना है कि शमी पहला मैच खेलेंगे। रिपोर्ट में करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि शमी अपने घर (अमरोहा) में ही अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। वहीं, बीसीसीआई के एक अन्य सूत्र ने कहा कि अगर शमी उत्तर क्षेत्र के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं तो चयनकर्ता निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता।

ये भी पढ़ें

आकाश दीप नहीं चला सकेंगे अपनी नई फॉर्च्यूनर! फोटो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग का बड़ा एक्‍शन
क्रिकेट
Akash Deep

रणजी मैच में दिखे थे परेशान

सूत्र के हवाले से ये भी कहा गया है कि हमें यह देखना होगा कि अगर पूर्वी क्षेत्र क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंच जाता है और आगे भी प्रगति करता रहता है, तब भी क्या वह खेलेंगे? क्या उनके घुटने और हैमस्ट्रिंग की चोट को देखते हुए उनका शरीर इसकी अनुमति देगा? रणजी मैच में वह एक स्पेल में तीन-चार ओवर फेंकते थे और फिर मैदान से बाहर चले जाते थे। इसलिए, क्या उनका शरीर कई दिनों के मैच की कठिनाइयों को झेल पाएगा, यह एक पेचीदा सवाल है। 

7-8 साल तक खेलने वाले का चुनना चाहते हैं सेलेक्‍टर

वहीं, चयनकर्ता ऐसे तेज़ गेंदबाज़ों को चुनने के इच्छुक हैं, जो कम से कम 7-8 साल तक देश के लिए खेल सकें। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि हां, इस दलीप ट्रॉफी में शमी का प्रदर्शन उनकी टेस्ट टीम में वापसी की संभावनाओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा। लेकिन यह भी जानना ज़रूरी है कि क्या शमी खुद लंबे फॉर्मेट में वापसी के इच्छुक हैं।

फिटनेस संबंधी मुद्दे

बता दें कि शमी को फॉर्म की वजह से टीम से बाहर नहीं किया गया। फिटनेस संबंधी मुद्दे ही एकमात्र कारण हैं जिनकी वजह से वह इंग्लैंड नहीं जा सके। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे से चूकने के बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी थी। चयनकर्ताओं ने टीम तय करने से पहले उनसे बात भी की थी, लेकिन वह ज़्यादा आश्वस्त नहीं दिखे। उनमें वह जरूरी आश्वासन नहीं था, जिसकी उन्हें जरूरत थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

12 Aug 2025 08:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद शमी को मिली टीम में जगह, अब इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.