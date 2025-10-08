मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही यह बात

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)
Mohammed Shami: स्टार भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी टीम इंडिया में वापसी हो पाएगी या नहीं? शमी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आखिरी बार मुकाबला इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी को लेकर संदेह जाहिर किया है।
48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने यू ट्यूब चैनल पर शमी की टीम इंडिया में वापसी की संभावनाओं को टटोलते हुए कहा, ''अगर अभी उनका नाम नहीं आया है तो भारतीय टीम में उनकी वापसी की संभावना कम है। वह रेस में पिछड़ चुके हैं। हालाकि वास्तविकता यह भी है कि हमारे पास तेज गेंदबाजों का बड़ा पूल नहीं है। इस वजह से उनका नाम आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अगर कोई आईपीएल सीजन हो जाए तब बात अलग है।
मौजूदा वक्त में मोहम्मद शमी 35 वर्ष के हैं। उनकी फिटनेस और उम्र को देखते हुए हाल ही में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा था कि उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही कम मुकाबले खेले हैं। बंगाल और दलीप ट्रॉफी में 1-1 मैच खेले हैं। ऐसे में वह परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, उन्हें कुछ और क्रिकेट खेलने की जरूरत होगी।
मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें क्रमशः 229, 206 और 27 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जबकि फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। शमी का आखिरी वनडे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला था, जो कि 9 मार्च को खेला गया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग