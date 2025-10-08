मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही यह बात

48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने यू ट्यूब चैनल पर शमी की टीम इंडिया में वापसी की संभावनाओं को टटोलते हुए कहा, ''अगर अभी उनका नाम नहीं आया है तो भारतीय टीम में उनकी वापसी की संभावना कम है। वह रेस में पिछड़ चुके हैं। हालाकि वास्तविकता यह भी है कि हमारे पास तेज गेंदबाजों का बड़ा पूल नहीं है। इस वजह से उनका नाम आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अगर कोई आईपीएल सीजन हो जाए तब बात अलग है।