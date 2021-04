आनंद महिंद्रा ने ऐसे पूरा किया मोहम्मद सिराज से किया वादा, घर भिजवाया ये महंगा गिफ्ट

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ( Mohammed Siraj ) को ऑटोमोबाइल कंपनी आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra ) ने कार गिफ्ट की है। दरअसल, आनंद महिंद्रा ने कुछ दिन पहले उनको उपहार के रूप में कार देने का वादा किया था, जो उन्होंने अब जाकर पूरा किया। सिराज ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। आपको बता दें कि टीम इंडिया के इस फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर शानदान प्रदर्शन किया था।

Words fail me at this moment. There is nothing I can say or do that will adequately express how I feel about your beautiful gift @Mahindra_Thar . For now, I’ll just say a big fat thank you @anandmahindra sir 🙏🏻🙏🏻#AnandMahindra #thankyou ❤️❤️ pic.twitter.com/hEjYIC8KVj