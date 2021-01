ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही सीधे पिता की कब्र पर पहुंचे मोहम्मद सिराज, फातेहा पढ़ते वक्त हुए इमोशनल

नई दिल्ली। अपने टेस्ट कॅरियर की शुरुआत में ही टीम इंडिया (Team India) को मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत में अहम रोल निभाने वाले गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) स्वदेश लौट आए हैं। सबसे दुखद बात है यह कि मोहम्मद सिराज के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया, इस दौरान उनकी मां ने उनका ढाढ़स बढ़ाया और उन्हें देश के लिए कुछ कर गुजरने का हवाला दिया। इस दुखद घड़ी में सिराज ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

#MohammedSiraj pays tribute to his late father after he returns from success in Australia! pic.twitter.com/JNCuK3G5KF