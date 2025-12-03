भारत के इस तेज गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, चयनकर्ताओं ने बार बार किया निराश

इस फैसले के साथ मोहित शर्मा के करीब 14 साल के करियर का अंत हो गया। उन्होंने ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। मोहित ने लिखा, "मैं पूरे दिल से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है। मेरे करियर की बैकबोन बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध सर का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार मार्गदर्शन और मुझ पर भरोसे ने मेरा रास्ता ऐसा बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।"