भारत के इस तेज गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, चयनकर्ताओं ने बार बार किया निराश

मोहित शर्मा ने साल 2013 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 26 वनडे मुकाबलों में 31 विकेट हासिल किए, जबकि 8 टी20 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 03, 2025

MOhit Sharma Retirement

मोहिता शर्मा और मोहम्मद शमी (फोटो- IANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बुधवार को टीम का चयन किया। इस टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई, तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया। इस अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद की तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। मोहित शर्मा आईपीएल में प्रदर्शन कर टीम में वापसी की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 2023 में गुजरात टाइटंस को खिताबी मुकाबले तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि चयनकर्ताओं ने इसके बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया।

इस फैसले के साथ मोहित शर्मा के करीब 14 साल के करियर का अंत हो गया। उन्होंने ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। मोहित ने लिखा, "मैं पूरे दिल से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है। मेरे करियर की बैकबोन बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध सर का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार मार्गदर्शन और मुझ पर भरोसे ने मेरा रास्ता ऐसा बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।"

2013 में किया था डेब्यू

मोहित शर्मा ने साल 2013 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 26 वनडे मुकाबलों में 31 विकेट हासिल किए, जबकि 8 टी20 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले। इसके अलावा, मोहित ने 44 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 24.55 की औसत के साथ 127 विकेट हासिल किए, जबकि 78 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 86 विकेट रहे। मोहित शर्मा पुरुष वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने घरेलू सर्किट में हरियाणा की ओर से खेला।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी अनुशासित गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में कटर, स्लोअर बॉल और स्लो बाउंसर से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को अक्सर परेशान किया। आईपीएल करियर के 120 मुकाबलों में उन्होंने 134 विकेट चटकाए। मोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया है। वह शुरुआती 3 आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व किया। अपने पहले सीजन में 20 विकेट हासिल करने वाले मोहित ने 2023 में गुजरात राइटंस के लिए 27 विकेट चटकाए।

Updated on:

03 Dec 2025 08:37 pm

Published on:

03 Dec 2025 08:28 pm

