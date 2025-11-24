भारत अभी भी कर रहा इंतजार, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को सौंप दी एशिया कप की ट्रॉफी

पाकिस्तान ए ने रविवार 23 नवंबर को बांग्‍लादेश को हराते हुए रिकॉर्ड तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स ट्रॉफी उठाकर इतिहास रच दिया। अब पाकिस्‍तान की टीम अब सबसे ज्‍यादा बार ये खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक हाई वोल्‍टेज फाइनल में बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में हराकर यह ट्रॉफी जीती है। इरफान खान नियाजी की टीम ने आखिरी पलों में अपना धैर्य बनाए रखा और अकबर अली की बांग्लादेश टीम को टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीतने से रोक दिया।