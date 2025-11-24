Patrika LogoSwitch to English

भारत अभी भी कर रहा इंतजार, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को सौंप दी एशिया कप की ट्रॉफी

एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिल सकी है। जब मोहसिन नकवी ने एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 का फाइनल जीतने पर पाकिस्‍तान को ट्रॉफी सौंपी तो पुरानी काली यादें ताजा हो गईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 24, 2025

Mohsin Naqvi handed over Asia Cup trophy to Pakistan

पाकिस्‍तान ए टीम के कप्‍तान को ट्रॉफी सौंपते एसीसी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/PakistanArchve)

पाकिस्तान ए ने रविवार 23 नवंबर को बांग्‍लादेश को हराते हुए रिकॉर्ड तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स ट्रॉफी उठाकर इतिहास रच दिया। अब पाकिस्‍तान की टीम अब सबसे ज्‍यादा बार ये खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक हाई वोल्‍टेज फाइनल में बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में हराकर यह ट्रॉफी जीती है। इरफान खान नियाजी की टीम ने आखिरी पलों में अपना धैर्य बनाए रखा और अकबर अली की बांग्लादेश टीम को टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीतने से रोक दिया।

मोहसिन के पाकिस्‍तान को ट्रॉफी देते ही ताजा हुईं यादें

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) चीफ और पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पूरी शाम खास तौर पर मौजूद रहे। कैमरों ने बार-बार उन्हें स्टैंड से जोश में रिएक्ट करते हुए दिखाया, क्योंकि मुकाबला रोमांचक होता जा रहा था। पाकिस्तान के जीत पक्की करने के बाद वह कप्तान इरफान खान को ट्रॉफी देने के लिए मैदान पर आए। उनके आने से दुबई में 2025 एशिया कप फाइनल के विवादित अंत की यादें ताजा हो गईं।

भारत को अभी भी ट्रॉफी का इंतजार

ज्ञात हो कि भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तान को हराकर खिताब जीता था। भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, क्‍योंकि उन्‍होंने उस दौरान भारत विरोधी बयान दिए थे। सूर्या एसीसी के अन्‍य किसी पदाधिकारी से ट्रॉफी लेना चाहते थे। लेकिन, उधर नकवी खुद ट्रॉफी देने पर अड़े रहे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए बैठकों का दौर भी चला, लेकिन अभी तक ट्रॉफी भारत को नहीं मिल सकी है।

मैच का हाल

पाकिस्तान की पारी में कई उतार-चढ़ाव आए। यासिर खान और मोहम्मद फैक को शुरुआती झटके लगने के बाद 2 विकेट पर 2 विकेट गिरने के बाद, उन्होंने माज़ सदाकत (18 गेंदों पर 23 रन) और अराफात मिन्हास (23 गेंदों पर 25 रन) के लगातार योगदान से वापसी की। लेकिन विकेट गिरते रहे, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 75 रन पर 6 विकेट हो गया।

इसके बाद साद मसूद ने मैच की सबसे अच्छी इनिंग खेली 26 गेंदों पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 38 रन की आक्रामक पारी, जिससे पाकिस्तान 125 रन तक पहुंच सका। बांग्‍लादेश की ओर से रिपन मोंडल ने 3 विकेट और रकीबुल हसन ने 2 विकेट चटकाए।

सुपर ओवर में मिली ऐतिहासिक जीत

बांग्लादेश ए की शुरुआत हबीबुर रहमान सोहन के 17 गेंदों पर 26 रन की वजह से अच्छी हुई, लेकिन सुफियान मुकीम के 11 रन देकर 3 विकेट और अराफात मिन्हास के दो विकेट की वजह से टीम 53 रन पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में पड़ गई।

आखिरी ओवरों में रकीबुल हसन (24), सकलैन (16) और मोंडल (11) के शानदार प्रदर्शन की वजह से बांग्‍लादेश मैच बराबरी पर लाने में सफल रही। इसके बाद सुपर ओवर में बांग्‍लादेश ए 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। इसके जवाब में पाकिस्‍तान ए ने 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

24 Nov 2025 11:17 am

