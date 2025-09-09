Shivam Dube in Asia Cup 2025: एशिया कपका आगाज आज 9 सितंबर से होने जा रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी। लेकिन, इससे पहले यूएई के टर्निंग विकेट पर भारत की प्‍लेइंग 11 को लेकर सबसे ज्‍यादा चर्चा है। भले ही भारतीय टीम दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम है। फिर भी कुछ स्थानों को लेकर सवालिया निशान हैं। सबसे बड़ी दुविधा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण में से किसे चुनना है या टीम को कुछ राहत देने के लिए बल्लेबाजी क्रम को आठवें नंबर तक बढ़ाना है। इस बहस में शामिल खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे हैं, जो सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी में गहराई चुनने पर प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं।