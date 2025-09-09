Shivam Dube in Asia Cup 2025: एशिया कपका आगाज आज 9 सितंबर से होने जा रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी। लेकिन, इससे पहले यूएई के टर्निंग विकेट पर भारत की प्लेइंग 11 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। भले ही भारतीय टीम दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम है। फिर भी कुछ स्थानों को लेकर सवालिया निशान हैं। सबसे बड़ी दुविधा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण में से किसे चुनना है या टीम को कुछ राहत देने के लिए बल्लेबाजी क्रम को आठवें नंबर तक बढ़ाना है। इस बहस में शामिल खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे हैं, जो सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी में गहराई चुनने पर प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं।
अगर भारत किसी विशेषज्ञ गेंदबाज की बजाय शिवम दुबे को टीम में शामिल करती है तो उनके पास आठवें नंबर तक बल्लेबाजी क्रम होगा, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार खेलने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। ऐसे में दुबे की टीम में भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि वह छठे गेंदबाज के रूप में खेलेंगे। इसके लिए भारत के गेंदबाजी कोच इस मध्यम गति के गेंदबाज के साथ पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह टी20 में चार ओवरों के गेंदबाज के रूप में विकसित हो।
मोर्न मोर्कल ने आईसीसी अकादमी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए शिवम को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जो चार ओवरों की गेंदबाजी कर सके। मैं हमेशा ऑलराउंडरों को दोनों कौशलों पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूं। कभी-कभी खिलाड़ी अभ्यास के दौरान थोड़े शरारती हो जाते हैं और एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन, यहां हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मैच के दिन परिस्थितियां किसी और की तुलना में उसके अनुकूल हो सकती हैं और उसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना होगा।
जैसा कि हमने पिछले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अक्सर देखा है, ये भारतीय टीम बल्लेबाजी को और मजबूत करना और शुरुआती एकादश में कई बहुमुखी खिलाड़ियों को शामिल करना पसंद करती है। इसलिए दुबे की गेंदबाजी पर मोर्कल ने काफी काम किया है। दुबई में जब हालात धीमे होते हैं तो दुबे को भी मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कुलदीप यादव को बेंच पर बैठाया जा सकता है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।