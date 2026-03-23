IPL में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट होने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में दो भारतीय शामिल

Most Ducks in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का रोमांच 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है। वहीं, हम आपको आईपीएल इतिहास से जुड़े दिलचस्प रिकॉर्ड बताते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम है। वहीं, इस लिस्ट में रोहित शर्मा भी शामिल हैं। आइए आपको उन 5 बल्लेबाजों के नाम बताते हैं, जो सर्वाधिक बार जीरो पर आउट हुए हैं।