IND vs BAN 2nd Test: अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बना दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मुरलीधरन और शेन वॉर्न भी पिछड़े

Most Player of The Series Award: कानपुर के ग्रीन पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के बाद भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला।