साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट कर देगी हैरान, जानें टॉप 10 में कितने भारतीय

ट्रेविस हेड (फोटो- ESPN Cricinfo)
Most Runs in 2025 Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी है। टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से टेस्ट में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इस साल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। इस लिस्ट को देखकर हैरानी तब और होती है, जब टॉप 10 में नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज नजर नहीं आता।
टीम इंडिया के कप्तान इस साल 1000 रन बनाने से चूक गए और चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीच सीरीज से बाहर हो गए। उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और एक अर्धशतक निकला है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 807 रन बनाए हैं। राहुल ने इस साल 3 शतक और 3 ही अर्धशतक लगाए हैं। तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 732 रन बनाए हैं। भारत के ही रवींद्र जडेजा चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 16 पारियों में 710 रन बनाए हैं। पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने अब तक 12 पारियों में 651 रन बनाए हैं।
जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स 8 मैचों की 16 पारियों में 648 रन बना चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर 7 मैचों की 11 पारियों में 634 रन बना चुके हैं। मुल्डर ने 2 शतक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने एक ही पारी में 367 रन बना डाले थे। इस लिस्ट में ऋषभ पंत का भी नाम शामिल है। पंत ने 7 मैचों की 12 पारियों में 51 की औसत से 616 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 9वें और जो रूट 10वें स्थान पर हैं। ऑली पॉप भी इस साल अब तक 556 रन बनाकर 11वें स्थान पर मौजूद हैं। हालांकि साल के अंत तक इस लिस्ट में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।
WTC की टीमों की अंक तालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, श्रीलंका तीसरे और भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान ने 2 मैच ही खेले हैं और वह पांचवें स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम 6 में से 2 मैच जीतकर छठे स्थान पर है। बांग्लादेश 7वें, वेस्टइंडीज 8वें और न्यूजीलैंड 9वें स्थान पर है। कीवी टीम ने अब तक इस साइकल में एक भी मैच नहीं खेला है।
