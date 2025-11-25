साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट कर देगी हैरान, जानें टॉप 10 में कितने भारतीय

टीम इंडिया के कप्तान इस साल 1000 रन बनाने से चूक गए और चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीच सीरीज से बाहर हो गए। उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और एक अर्धशतक निकला है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 807 रन बनाए हैं। राहुल ने इस साल 3 शतक और 3 ही अर्धशतक लगाए हैं। तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 732 रन बनाए हैं। भारत के ही रवींद्र जडेजा चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 16 पारियों में 710 रन बनाए हैं। पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने अब तक 12 पारियों में 651 रन बनाए हैं।