Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट कर देगी हैरान, जानें टॉप 10 में कितने भारतीय

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय WTC की अंक तालिका में पहले स्थान पर है। हालांकि टीम का कोई भी बल्लेबाज इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 25, 2025

Travis Head

ट्रेविस हेड (फोटो- ESPN Cricinfo)

Most Runs in 2025 Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी है। टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से टेस्ट में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इस साल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। इस लिस्ट को देखकर हैरानी तब और होती है, जब टॉप 10 में नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज नजर नहीं आता।

टॉप 5 में भारतीयों का दबदबा

टीम इंडिया के कप्तान इस साल 1000 रन बनाने से चूक गए और चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीच सीरीज से बाहर हो गए। उन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और एक अर्धशतक निकला है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 807 रन बनाए हैं। राहुल ने इस साल 3 शतक और 3 ही अर्धशतक लगाए हैं। तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 732 रन बनाए हैं। भारत के ही रवींद्र जडेजा चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 16 पारियों में 710 रन बनाए हैं। पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने अब तक 12 पारियों में 651 रन बनाए हैं।

जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स 8 मैचों की 16 पारियों में 648 रन बना चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर 7 मैचों की 11 पारियों में 634 रन बना चुके हैं। मुल्डर ने 2 शतक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने एक ही पारी में 367 रन बना डाले थे। इस लिस्ट में ऋषभ पंत का भी नाम शामिल है। पंत ने 7 मैचों की 12 पारियों में 51 की औसत से 616 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 9वें और जो रूट 10वें स्थान पर हैं। ऑली पॉप भी इस साल अब तक 556 रन बनाकर 11वें स्थान पर मौजूद हैं। हालांकि साल के अंत तक इस लिस्ट में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।

टीमों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर वन

WTC की टीमों की अंक तालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, श्रीलंका तीसरे और भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान ने 2 मैच ही खेले हैं और वह पांचवें स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम 6 में से 2 मैच जीतकर छठे स्थान पर है। बांग्लादेश 7वें, वेस्टइंडीज 8वें और न्यूजीलैंड 9वें स्थान पर है। कीवी टीम ने अब तक इस साइकल में एक भी मैच नहीं खेला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

25 Nov 2025 01:33 pm

Published on:

25 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट कर देगी हैरान, जानें टॉप 10 में कितने भारतीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल का ऐलान आज, जानें कब-कहां देखें लाइव अनाउंसमेंट

T20 World Cup 2026 Schedule announcement
क्रिकेट

अच्छा तो ये होता कि विराट ODI छोड़ देते… गुवाहाटी टेस्ट में भारत को संघर्ष करता देख छलका पूर्व क्रिकेटर का दर्द

Virat Kohli
क्रिकेट

WPL 2026 के मेगा ऑक्‍शन में 5.70 करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी DC, अमेलिया-हीली समेत ये 5 स्‍टार होंगी टारगेट पर

Delhi Capitals target at WPL 2026 mega auction
क्रिकेट

80 के औसत से 32 मैचों में 2000 से अधिक रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को ODI टीम में जगह नहीं मिलने भड़का पूर्व पेसर

Devdutt Padikkal snub
क्रिकेट

IND vs SA: कभी घर में विपक्षी टीमों को धूल चटाने वाली टीम इंडिया अब खुद कर रही संघर्ष, साल में दूसरे क्‍लीन स्‍वीप का खतरा

Ind vs SA 2nd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.