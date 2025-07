ENG vs IND टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने बरसाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, देखें टॉप 5 में कौन कौन शामिल

Most Sixes in ENG vs IND Test 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा छक्के उड़ा दिए हैं। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पंत ने 15 छक्के जड़कर सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 12 छक्के मारे हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ 11 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है और इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फैंस को भी खूब मनोरंजन किया है।