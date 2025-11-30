Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

SMAT 2025: अभिषेक शर्मा से भी खतरनाक हैं ये बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट और औसत लाजवाब, देखें आंकड़े

SMAT 2025 Stats: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अब तक 3-3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहां देखें किस बल्लेबाज का औसत सबसे बेस्ट है और किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 30, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma in SMAT 2025: रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के ग्रुप C मैच में पंजाब ने बंगाल को बुरी तरह हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने अभिषेक शर्मा की 148 रन की तूफानी पारी और प्रभसिमरन सिंह के 70 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 284 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी पारी में 16 छक्के उड़ा दिए। इस पारी ने वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। हालांकि इस सीजन इस टूर्नामेंट में कई ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका औसत अभिषेक शर्मा से बेहतर है।

हालांकि अभिषेक शर्मा ने बंगाल के खिलाफ 148 रनों की पारी के दौरान 2 इंटरनेशनल गेंदबाजों का सामना किया। अभिषेक शर्मा ने मोहम्मद शमी और आकाश दीप के खिलाफ रन बनाए। यही वजह है कि उनकी यह पारी स्पेशल मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा इससे पहले दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे। उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 158 रन बनाए हैं, जिसमें 14 चौके और 12 छक्के शामिल हैं। अभिषेक ने 52 की औसत से रन बनाए हैं। हालांकि इस सीजन अब तक वह औसत के मामले में टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं।

ललित यादव 169 की औसत के साथ पहले स्थान पर हैं। मुंबई के आयुष म्हात्रे ने 2 मैचों में 128 रन बनाए हैं और एक बार वह नाबाद पवेलियन लौटे हैं, जिसकी वजह से उनका औसत 128 का ही है। 94 की औसत के साथ तीसरे स्थान पर सौरव चौहान हैं, तो अभिमन्यु ईश्वरन 90 की औसत के साथ चौथे स्थान पर हैं। रोहन कन्नुमल 81 की औसत के साथ पांचवें और अर्शिन कुलकर्णी 78 की औसत के साथ छठे स्थान पर हैं।

किसका स्ट्राइक रेट बेहतर?

बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो उर्विल पटेल पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 3 मैचों में 267 की स्ट्राइक रेट से 147 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 263 की स्ट्राइक रेट से 158 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं। पी. आकाश ने 242 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और तीसरे स्थान पर हैं, तो रमनदीप सिंह 238 की स्ट्राइक रेट के साथ चौथे स्थान पर हैं। सानवीर ने 214 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और पांचवें स्थान पर हैं।

SMAT 2025 में सबसे ज्यादा छक्के

इस सीजन अब तक सभी टीमों ने 3-3 मैच खेल लिए हैं और अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। पंजाब के इस बल्लेबाज ने 16 छक्के लगाए हैं, तो मणिशंकर ने 13, कुणाल चंदेला ने 12, रोहन कन्नुमल ने 12, उर्विल पटेल ने 12 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 10 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में ईशान किशन और आयुष म्हात्रे भी शामिल हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 10-10 छक्के लगाए हैं।

