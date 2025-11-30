SMAT 2025: अभिषेक शर्मा से भी खतरनाक हैं ये बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट और औसत लाजवाब, देखें आंकड़े

Abhishek Sharma in SMAT 2025: रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के ग्रुप C मैच में पंजाब ने बंगाल को बुरी तरह हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने अभिषेक शर्मा की 148 रन की तूफानी पारी और प्रभसिमरन सिंह के 70 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 284 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी पारी में 16 छक्के उड़ा दिए। इस पारी ने वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। हालांकि इस सीजन इस टूर्नामेंट में कई ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका औसत अभिषेक शर्मा से बेहतर है।