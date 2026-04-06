IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में से पहले होगा धोनी का फिटनेस टेस्ट, ब्रेविस की वापसी भी पक्की

MS Dhoni, Dewald Brevis Fitness, CSK, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सफर अभी तक निराशाजनक रहा है। टीम को शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, सीएसके के फैंस के लिए अब एक राहत भरी खबर आई है। टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस दोनों ही चोट से उबरकर फिट हो चुके हैं। वे शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम से जुड़ सकते हैं।