मुंबई इंडियंस ने फिर बदला हैड कोच, ऑस्ट्रेलिया की इस दिग्गज खिलाड़ी ने संभाली ज़िम्मेदारी

काइटली, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों महिला टीमों की कोच रही हैं। वह इंग्लैंड की पूर्णकालिक मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला थीं। उन्हें डब्ल्यूबीबीएल, द हंड्रेड और डब्ल्यूपीएल में फ्रेंचाइजी कोचिंग का भी अनुभव है, और हाल ही में उन्होंने पिछले महीने द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को महिला खिताब जितवाया था। काइटली को एक स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता रहा है। काइटली ने 9 टेस्ट, 82 वनडे और 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है।