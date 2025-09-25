Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

मुंबई इंडियंस ने फिर बदला हैड कोच, ऑस्ट्रेलिया की इस दिग्गज खिलाड़ी ने संभाली ज़िम्मेदारी

मुंबई इंडियंस महिला टीम पहले से ही डब्ल्यूपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने केवल तीन सीजन में दो चैंपियनशिप जीती हैं। 2023 और 2025 में वह डब्ल्यूपीएल विजेता रही है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 25, 2025

WPL Cricket Match
लीसा काइटली बनी मुंबई इंडियंस महिला टीम की मुख्य कोच (Photo - WPL official Site)

मुंबई इंडियंस ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और दो बार की विश्व कप विजेता लीसा काइटली को आज अपनी महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। 1997 और 2005 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रहीं काइटली महिला क्रिकेट की सबसे सम्मानित कोचों में से एक हैं। अपने शानदार खेल करियर और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और शीर्ष वैश्विक लीगों में कोचिंग के अनुभव के साथ, वह मुंबई इंडियंस टीम में बेजोड़ अनुभव और दूरदर्शिता लेकर आएंगी।

मुंबई इंडियंस महिला टीम पहले से ही डब्ल्यूपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने केवल तीन सीजन में दो चैंपियनशिप जीती हैं। 2023 और 2025 में वह डब्ल्यूपीएल विजेता रही है।

इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए नीता एम. अंबानी ने कहा, "हमें मुंबई इंडियंस परिवार में लीसा काइटली का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। लीसा ने अपने जुनून से क्रिकेट की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनका आगमन मुंबई इंडियंस के लिए एक रोमांचक व नया अध्याय है क्योंकि हम और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हैं।

लीसा काइटली ने कहा, "मुंबई इंडियंस में शामिल होना सम्मान की बात है, एक ऐसी टीम जिसने डब्ल्यूपीएल में कई मानक स्थापित किए हैं। मैं टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हम अपनी सफलता को और आगे बढ़ा सकें और मैदान के अंदर और बाहर नई पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें।"

काइटली, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों महिला टीमों की कोच रही हैं। वह इंग्लैंड की पूर्णकालिक मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला थीं। उन्हें डब्ल्यूबीबीएल, द हंड्रेड और डब्ल्यूपीएल में फ्रेंचाइजी कोचिंग का भी अनुभव है, और हाल ही में उन्होंने पिछले महीने द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को महिला खिताब जितवाया था। काइटली को एक स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता रहा है। काइटली ने 9 टेस्ट, 82 वनडे और 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है।

25 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुंबई इंडियंस ने फिर बदला हैड कोच, ऑस्ट्रेलिया की इस दिग्गज खिलाड़ी ने संभाली ज़िम्मेदारी

