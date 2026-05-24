MI vs RR: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जडेजा और पराग की वापसी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

टॉस जीतकर हार्दिक ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है और शाम होते-होते यह और बेहतर हो जाती है। आज का दिन बहुत खास है। कुल मिलाकर, रिलायंस फाउंडेशन ने 29 लाख लोगों की मदद की है और उन पर अपना असर डाला है। हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और उन्हें इस पल का आनंद लेने का मौका देना चाहते हैं। यह मैच हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। हम अपना पूरा जोर लगाना चाहते हैं। हमारा यह सीजन काफी मुश्किल रहा है, और हम इसका अंत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। दीपक चाहर टीम में हैं।"